  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۳

مصوبات امروز هیئت نظارت بر مطبوعات؛

«قانون» هم دادگاهی شد/ صدور مجوز برای ۵۸ رسانه

«قانون» هم دادگاهی شد/ صدور مجوز برای ۵۸ رسانه

هیات نظارت بر مطبوعات علاوه بر صدور مجوز انتشار ۳۲ نشریه و ۲۶ پایگاه اطلاع رسانی، پرونده روزنامه «قانون» را به مراجع قضایی ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ ۹۳/۱۲/۱۸ هیأت نظارت بر مطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۳۲ نشریه و ۲۶ پایگاه اطلاع‌رسانی به شرح این جدول مجوز انتشار دریافت کردند.

در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسئولی ۱۵ نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه،‌ روند عملکرد محتوایی روزنامه قانون مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به این روزنامه تذکر داده شده و پرونده تخلفات آن جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شود.

به گزارش مهر، در خبر ارسالی از طرف دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات به تخلفات یادشده، اشاره‌ای نشده است.

کد مطلب 2514840

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها