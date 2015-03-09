«قانون» هم دادگاهی شد/ صدور مجوز برای ۵۸ رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ ۹۳/۱۲/۱۸ هیأت نظارت بر مطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۳۲ نشریه و ۲۶ پایگاه اطلاع‌رسانی به شرح این جدول مجوز انتشار دریافت کردند.

در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسئولی ۱۵ نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه،‌ روند عملکرد محتوایی روزنامه قانون مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به این روزنامه تذکر داده شده و پرونده تخلفات آن جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شود.

به گزارش مهر، در خبر ارسالی از طرف دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات به تخلفات یادشده، اشاره‌ای نشده است.