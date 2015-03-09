مشروح گفت‌وگوی الیاس نادران با سایت نماینده را در ادامه می خوانید

اصولگرایان در سال ۹۳ پنج همایش تحت عنوان شورای همگرایی برگزار کردند، به‌عنوان اولین سؤال، وحدت اصولگرایان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اصولگرایان بعد از خرداد ۷۶ تجربه‌ای پیدا کردند که تجارب موفقی هم بود و بر اساس این تجربه، شورای شهر دوم، مجلس هفتم و دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت و نشان داد اگر وحدت و همدلی مبنایی بین نیروهای اصولگرا باشد، مردم به این مجموعه اعتماد و اقبال فوق‌العاده دارند. تجربه انتخابات گذشته بخصوص از مجلس هشتم به بعد نشان داد هرچه بین جریانات اصولگرا اختلاف بیشتر باشد، هرچه بر جزئیات توقف بیشتری داشته باشند و به تصفیه هم دست بزنند رقبای ما بیشترین نفع را از این اختلافات می‌برند. اگر امروز می‌بینیم رسانه‌های اصلاح‌طلب و شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب همه همتشان بر این گذاشته‌شده تا جریانات اصولگرا نتوانند به وحدت و ائتلاف حداکثری دست پیدا کند به دلیل همین اثرگذاری وحدت اصولگرایان و جریانات اجتماعی کشور است که آن‌ها از آن واهمه دارند.

من تا آنجایی که مطلع هستم بحمدالله نشست‌های دوجانبه و سه‌جانبه فوق‌العاده مفید، مؤثر، راه گشا و کاربردی ناظر به انتخابات مجلس شکل و تفاهمات بسیار خوبی انجام‌گرفته است، امیدوارم به‌زودی زود این تفاهمات بتواند عمومی شود و همه مطلع شوند.

در چه حوزه‌ای تفاهم صورت گرفته است؟ بیشتر توضیح می‌دهید؟

راجع به سازوکارهای وحدت، چگونگی رسیدن به ائتلاف برای نامزدهای انتخاباتی و حمایت‌هایی که باید از جریانات اصولگرا صورت بگیرد تفاهمات خوبی شکل گرفته؛ همه دوستان همتشان بر این است ما یک مجلس قدرتمند اصولگرا و باانگیزه داشته باشیم، حتی اگر زیرمجموعه‌های اصولگرایی در آن مجموعه، نماینده هم نداشته باشند. بنده این موضوع را هم از دوستان پایداری، مجموعه دوستان ایثارگران و رهپویان و هم از دوستان جبهه پیروان خط امام و رهبری شنیده‌ام که هیچ تعصبی نسبت به نامزدهای خودشان ندارند و همه همت بر این است نمایندگانی که به مجلس ورود پیدا می‌کنند، نمایندگانی باشند که بتوانند از آرمان‌های انقلاب، رهنمودهای حضرت آقای و توصیه‌ها و سیاست‌های کلی به‌خوبی دفاع کنند.

بنابراین چشم‌انداز و دورنمایی وحدت اصولگرایان روشن است

آنچه امروز در فضای سیاسی اصولگرایی انجام می‌گیرد، فارغ از ترمیم‌های مشکلاتی که ما از مجلس هشتم به بعد داشتیم به اعتقاد من از ۷۶ به این طرف اگر نگویم بی‌نظیر، کم‌نظیر است. خیلی جای امیدواری داریم ان‌شاءالله‌الرحمان به وحدت حداکثری برسند و طبیعتاً هم جامعتین هم مجموعه روحانیت متعهد به انقلاب در سطح کشور و هم بسیاری از فضلا و دلسوزان انقلاب حمایت می‌کنند و پای‌کار هستند، ما اخبار خوبی ازاین‌جهت داریم امیدواریم فرصتی باشد مسئولان ذی‌ربط آن را منعکس کنند.

نشست‌های احزاب با یکدیگر به کجا انجامید؟ پیش‌ازاین اعلام شده بود موتلفه چندین جلسه با اصولگرایان تحول‌خواه برگزار کرد

یک جلسه نبود، ما ده‌ها جلسه داشتیم. تفاهم‌نامه‌هایی بر روی جزئیات، سازوکارهای وحدت، نحوه انتخاب نامزدها و شوراهای مختلفی که در آن مجموعه‌ها ساختار وحدت را شکل می‌دهند مکتوب شد، بخصوص هیئت هایی داوری که باید حرف آخر را بزند در این مجموعه تقریباً نهایی شده و جلسات آخر هم دارد شکل می‌گیرد.

جلسات هم دوجانبه و هم سه‌جانبه شکل گرفته یعنی بین ایثارگران و موتلفه بین ایثارگران و پایداری و بین پایداری و موتلفه جلسات برگزارشده و درعین‌حال همه این جریانات اصولگرایی با هم نشست‌هایی داشتند. بحمدالله تلاش‌های بسیار خوبی صورت گرفته و ما از هر تلاشی که هر عزیزی در مجموعه اصولگرایی برای وحدت انجام دهد استقبال و حمایت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم بتوانند توفیقات لازم را پیدا کنند.

تفاهم‌نامه برای تائید به جامعتین فرستاده می‌شود؟

سازوکارها حتماً هم به جامعه روحانیت مبارز هم به جامعه مدرسین و هم به حضرت آیت‌الله مصباح یزدی عرضه خواهد شد و ان‌شاءالله همه جریانات داخل اصول‌گرایی به یک وحدت نظر مطلوبی خواهند رسید.

آقای نادران، در هفته جاری اجلاس خبرگان رهبری برگزار و رئیس جدید مجلس خبرگان تعیین می‌شود، برخی از رسانه‌ها اخباری پیرامون دعوت نمایندگان این مجلس از یک عضو خبرگان برای کاندیداتوری در انتخاب رئیس خبرگان خبر داده بودند، تحلیل شما از کنش و واکنش‌های صورت گرفته چیست؟

اشتباه رسانه‌های اصلاح‌طلب این است که فکر می‌کنند با جریان سازی اجتماعی می‌توانند بر آرای خبرگان تأثیر بگذارند درصورتی‌که آنها برای انتخاب رئیس باید به حجت شرعی برسند و طبیعتاً به کارکرد افراد در سال‌های مختلف بخصوص در فتنه ۸۸ توجه می‌کنند و این‌گونه نیست که رسانه‌ها برای اعضای خبرگان خط‌مشی ترسیم کنند. آن‌ها خودشان تجربه و اطلاعات لازم را دارند، ان‌شاءالله چند روز آینده مشخص می‌شود نباید تعجیل کرد.