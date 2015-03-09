استارت جوانان والیبال برای رقابتهای قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمان جوانان پسر جهان از ۲۱ شهریورماه سال آینده به میزبانی مکزیک آغاز می‌شود. فرهاد نفرزاده سرمربی تیم جوانان ایران شش ماه پیش از آغاز رقابتهای جهان در از ۱۷ بازیکن جهت شرکت اردوی ارزیابی اولیه تیم جوانان دعوت کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:

پاسورها: حمید حمودی، معین معینی‌فر، سپهر حیدری و محمد وهابی

قطر پاسورها: امین اسمعیل نژاد و محمد علی پیران

دریافت کننده‌ها: آرش هادی‌زاده، ابوالفضل رحیمی، سلیم چپرلی، سالار حیدری و مهیا عسکری گرجی

سرعتی: سهندالله وردیان، محمدرضا عوض‌پور، رحمان تقی‌زاده و عبداله محمد آلق

لیبروها: محمد دلیری و حسین کامران

دعوت شدگان به این اردو باید ساعت ۸:۳۰ روز شنبه ۲۳ اسفندماه خود را به کادر فنی تیم جوانان در آکادمی ملی المپیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب معرفی کنند و پس از شرکت در این اردو، از ۱۵ فروردین سال آینده تمرینات خود را در نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم جوانان آغاز خواهند کرد.