سفیران انفال عازم مناطق بحرانی در زنجان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اسکندری ظهر دوشنبه در گردهمایی دهیاران سراسر استان زنجان افزود: جنگل ‌های شهرستان های طارم، زنجان و ایجرود توسعه یافته اند و عملیات آبخیزداری در روستاهای قزل تپه، خیرآباد و خلیفه حصار به منظور کنترل و مدیریت سیل و رواناب اجرا شد.

وی ادامه داد: باغ شهرهای ساخته شده در اراضی ملی استان زنجان بر اساس مجوز صادر شده از سوی مراجع قضایی قلع و قمع شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان یادآور شد: برای جلوگیری از تبدیل اراضی ملی به اراضی زراعی طرح کشت گیاهان دارویی در عرصه‌ های طبیعی و ملی با مشارکت عمومی در استان اجرا شد.

اسکندری اظهار داشت: در سال جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار نهال اقتصادی با هدف توسعه جنگلها و ایجاد درآمد کشت شده است.

در این مراسم که برای آموزش روستائیان در جهت حفظ منابع طبیعی برگزار شده بود، عواقب و اثرات زیان بار تخریب محیط زیست و نتیجه اقدامات غیر کارشناسی در محیط زیست و طبیعت برای دهیاران توسط اساتید کشوری تبیین شد و پس از این مراسم دهیاران اقدام به کاشت نهال کردند.