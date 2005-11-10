  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ آبان ۱۳۸۴، ۸:۱۶

رييس پليس 110 در گفتگو با "مهر" :

تشكيلات پليس قضايي موازي با نيروي انتظامي است

تشكيلات پليس قضايي موازي با نيروي انتظامي است

معاون انتظامي نيروي انتظامي ، تشكيل پليس قضايي را نوعي موازي كاري با فعاليت هاي پليس دانست.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزا ري مهر ، اين در حالي است كه هنوز مسئولان نيروي انتظامي نظر خود را در راستاي اين موضوع مهم بيان نكرده اند.

چندي پيش علي ديرباز عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت : تشكيل پليس قضايي بار مالي زيادي در بر دارد  و رشيد جلالي جعفري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز  از لطمه خوردن جايگاه نيروي انتظامي در صورت تشكيل اين پليس خبر داد.

نيره اخوان ، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز ، كار پليس قضايي را موازي اقدامات نيروي انتظامي كشور دانست و تصريح كرد: تشكيل آن در حال حاضر عمل منطقي به نظر نمي آيد.

همچنين ، احمد پيش بين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ضمن ابراز رضايت از تشكيل پليس قضايي ، خاطر نشان ساخت : مردم نبايد نگران اختيارات اين پليس باشند ، چرا كه فعاليت پليس قضايي با نيروي انتظامي هماهنگ خواهد بود.

حسين سبحاني نيا نيز به عنوان يكي ديگر از اعضاي اين كميسيون ، خبر از تشكيل پليس قضايي داد و سخنگوي قوه قضاييه  عنوان كرد : مجلس و نيروي انتظامي پليس قضايي را تاييد خواهند كرد .

از سوي ديگر ، سردار اسكندر مومني  در بيان نظر  خود در خصوص تشكيل پليس قضايي به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اعلام كرد : تشكيل اين پليس موازي كار نيروي انتظامي خواهد بود اما از آنجايي كه لايحه تشكيل آن در دستور كار مجلس قرار دارد ، ملاك كار در نهايت تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .

کد مطلب 251487

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها