تشكيلات پليس قضايي موازي با نيروي انتظامي است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزا ري مهر ، اين در حالي است كه هنوز مسئولان نيروي انتظامي نظر خود را در راستاي اين موضوع مهم بيان نكرده اند.
چندي پيش علي ديرباز عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت : تشكيل پليس قضايي بار مالي زيادي در بر دارد و رشيد جلالي جعفري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز از لطمه خوردن جايگاه نيروي انتظامي در صورت تشكيل اين پليس خبر داد.
نيره اخوان ، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز ، كار پليس قضايي را موازي اقدامات نيروي انتظامي كشور دانست و تصريح كرد: تشكيل آن در حال حاضر عمل منطقي به نظر نمي آيد.
همچنين ، احمد پيش بين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ضمن ابراز رضايت از تشكيل پليس قضايي ، خاطر نشان ساخت : مردم نبايد نگران اختيارات اين پليس باشند ، چرا كه فعاليت پليس قضايي با نيروي انتظامي هماهنگ خواهد بود.
حسين سبحاني نيا نيز به عنوان يكي ديگر از اعضاي اين كميسيون ، خبر از تشكيل پليس قضايي داد و سخنگوي قوه قضاييه عنوان كرد : مجلس و نيروي انتظامي پليس قضايي را تاييد خواهند كرد .
از سوي ديگر ، سردار اسكندر مومني در بيان نظر خود در خصوص تشكيل پليس قضايي به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اعلام كرد : تشكيل اين پليس موازي كار نيروي انتظامي خواهد بود اما از آنجايي كه لايحه تشكيل آن در دستور كار مجلس قرار دارد ، ملاك كار در نهايت تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .
نظر شما