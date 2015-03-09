نمایشگاه بهاره نهاوند با ۹۰ غرفه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضایی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه بهاره شهرستان نهاوند اظهار داشت: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۸ اسفند ماه به مدت ۱۰ روز از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب و به صورت یکسره در خیابان جنب مصلی نماز جمعه برقرار است.

رضایی با اشاره به اینکه اولویت واگذاری غرفه ها برای تولید کننده های داخل شهرستان بوده است T گفت: بجز نهاوند ۲۰ شهرستان دیگر در نمایشگاه بهاره امسال نهاوند شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: غرفه ها متشکل از مواد غذایی، آجیل، شیرینی و شکلات، کیف و کفش، پوشاک، مواد شوینده، مرغ و ماهی و غیره است و تمام اجناس نمایشگاه با قیمتی بین ۵ تا ۲۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.

رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان نهاوند عنوان کرد: نمایشگاه امسال از نظر کیفیت و مکان متفاوت از نمایشگاه های گذشته است و با نظارت های صورت گرفته تلاش شده تا جنس نامرغوب در آن عرضه نشود.

مجتبی رضایی بیان داشت: از ویژگی های نمایشگاه امسال این است که درداخل شهر قرار دارد و از نظافت و پاکیزگی و پارکینگ مناسب برخوردار است و خدمات مناسبی برای مردم ارائه می شود.