۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۴۹

رضایی:

نمایشگاه بهاره نهاوند با ۹۰ غرفه آغاز به کار کرد

نهاوند- رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان نهاوند گفت: نمایشگاه بهاره نهاوند با ۹۰ غرفه در جنب مصلی امام خمینی(ره) در این شهر دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضایی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه بهاره شهرستان نهاوند اظهار داشت: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۸ اسفند ماه به مدت ۱۰ روز از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب و به صورت یکسره در خیابان جنب مصلی نماز جمعه برقرار است.

رضایی با اشاره به اینکه اولویت واگذاری غرفه ها برای تولید کننده های داخل شهرستان بوده است T گفت: بجز نهاوند ۲۰ شهرستان دیگر در نمایشگاه بهاره امسال نهاوند شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: غرفه ها متشکل از مواد غذایی، آجیل، شیرینی و شکلات، کیف و کفش، پوشاک، مواد شوینده، مرغ و ماهی و غیره است و تمام اجناس نمایشگاه با قیمتی بین ۵ تا ۲۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.

رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان نهاوند عنوان کرد: نمایشگاه امسال از نظر کیفیت  و مکان متفاوت از نمایشگاه های گذشته است و با نظارت های صورت گرفته تلاش شده تا جنس نامرغوب در آن عرضه نشود.

مجتبی رضایی بیان داشت: از ویژگی های نمایشگاه امسال این است که درداخل شهر قرار دارد و از نظافت و پاکیزگی و پارکینگ مناسب برخوردار است و خدمات مناسبی برای مردم ارائه می شود.

 

 

