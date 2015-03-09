واکنش سازمان حمایت به انحصار در واردات موز

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به مطلبی تحت عنوان «واردات موز در انحصار ۳ نفر» اعلام کرد: "در حال حاضر واردات موز براساس ضوابط قانونی و برای کلیه دارندگان مدارک معتبر و کارت بازرگانی آزاد بوده است.

براساس گزارشات موثق، در حال حاضر بخش عمده ای از واردات موز توسط بازرگانان مستقر در استان‌های شمال غربی (تبریز) به کشور انجام می‌شود.

در خصوص مطالب اظهار شده مبنی بر کاهش عرضه توسط واردکنندگان اینکه میوه موز اصلا دارای ماندگاری محدود بوده و عملا احتکار این محصول در درازمدت انجام نمی شود. مضافا اینکه براساس آمارهای موجود واردات موز در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است.

گزارش وضعیت کالای فوق جهت کارگروه تنظیم بازار مستقر در وزارت جهاد کشاورزی، به لحاظ تولیت آن وزارتخانه در امر تنظیم بازار محصولات کشاورزی ارسال شده است. "

پیش از این، معاون اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش قیمت خیار و سیب درختی، در مورد علل گرانی موز گفته بود: واردات موز تنها در انحصار ۲ تا ۳ نفر است و درحال حاضر آنها عرضه این میوه را کاهش داده‌اند.

علی امامی با بیان اینکه قیمت موز بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان افزایش یافته و به ۴۵۰۰ تومان رسیده است، در مورد علل افزایش قیمت این میوه طی روزهای اخیر گفته بود: واردات موز تنها در اختیار دو الی سه نفر و در انحصار آنها است، این افراد هر چقدر بخواهند این میوه عرضه می‌کنند و در حال حاضر عرضه آن را کاهش داده‌اند.