تاکید فرماندار ساوجبلاغ بر تسریع در اجرای تصفیه خانه فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم پالیزگیر فرماندار ساوجبلاغ و جمعی از مدیران شهرستان و استان البرز ظهر امروز از مرکز تصفیه فاضلاب شهرجدید هشتگرد بازدید کردند.

در این بازدید هریک از مسئولین یک نهال به نام خودشان در این مجموعه غرس کردند که قرار است باغرس این نهالها مسئولین هر دو ماه از این تصفیه خانه فاضلاب سرکشی کنند تا علاوه بر رسیدگی به نهال خود از روند کار تصفیه خانه نیز مطلع شوند.

فرماندار ساوجبلاغ در جریان این بازدید با تاکید برتسریع اجرای این مجموعه تصفیه خانه تا خرداد سال ۹۴ و تکمیل برق رسانی این مجموعه گفت: متاسفانه سالیان زیادی وقت صرف ساخت این مجموعه شده که با پیگیریهای اداره اب و فاضلاب وفرمانداری تاخرداد ماه ۹۴ تکمیل وبه بهره برداری خواهد رسید.

پالیزگیر اظهار داشت: امید است در آینده ای نه چندان دور با تعهدی که شرکت عمران دارد کلنگ احداث فاز بعدی تصفیه خانه غربی شهر جدید نیز خورده و آغاز شود.

وی در پایان با اشاره به عملیات لوله گذاری در خیابان های شهر جدید هشتگرد، گفت: باید مسیرهایی لوله گذاری است طی سه روز آینده تکمیل شود و هیچ اداره ای حق حفاری تا ۲۰ فروردین را نخواهد داشت.