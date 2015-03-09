حمل و نقل عمومی و پرداخت دیون از اولویتهای بودجه ۹۴ شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا دبیر در نشست خبری پایان سال خود در سال ۹۳ با اشاره به فرآیند ارسال لایحه بودجه ۹۴ شهرداری تهران و در نهایت تصویب بودجه شهرداری در سال ۹۴ اظهار داشت: بودجه شهرداری برای سال آتی توسط برش دوم برنامه ۵ ساله دوم شهرداری ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بایستی می‌‌بود که با توجه به شرایط اقتصادی با رقم ۱۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان به صورت لایحه به شورای شهر تهران ارسال شد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد جهت بررسی لایحه بودجه ۹۴ شهرداری تهران خاطر نشان کرد: کارهای کارشناسی به صورت مداوم و جدی در بررسی لایحه بودجه ۹۴ شهرداری صورت گرفت و بنده به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ۱۰ الی ۱۱ جلسه برگزار کردم و این جدای جلسات کارشناسان و سایر کمیسیون‌ها بود.

دبیر ادامه داد: با توجه به اهمیت بودجه شهرداری تهران در همین رابطه کلاس‌های آموزشی برای معاونت‌های برنامه‌ریزی مناطق و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و رؤسای بودجه مناطق برگزار شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تصویب بودجه ۱۷ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال ۹۴ گفت: کار ویژه‌ای که در روزهای پایانی سال و برای نخستین بار صورت گرفت تصویب بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری بود که رقم در نظر گرفته شده در این بخش نیز ۳ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان بود.

دبیر ادامه داد: در مجموع بودجه شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

دبیر در ادامه با اشاره به تعامل کمیسیون برنامه و بودجه با سایر کمیسیون‌های شورا جهت بررسی لایحه بودجه ۹۴ شهرداری تهران گفت: ما در این زمینه از نظرات، پیشنهادات سایر کمیسیون‌‌ها استفاده کردیم به طوری که نسبت رشد بودجه ۹۴ نسبت به ۹۳، ۹.۳ درصد است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در سال ۹۳ به میزان ۵۰ درصد از بودجه شهرداری نقد و ۵۰ درصد غیر نقد بود که این نسبت در بودجه ۹۴ تغییر پیدا کرده و ۶۴.۵ درصد از بودجه نقد و ۳۵.۵ درصد بودجه غیر نقد خواهد بود و در واقع سیاست ما در سال آینده بیشتر به سمت بودجه نقد است.

وی در ادامه یاد آور شد : بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده در کمیته تخصیص اعتبارات، به سمت بودجه نقد حرکت خواهیم کرد و کار به این شکل تعریف شده است که بودجه ۹۴ دیگر به معاونت‌ها تخصیص داده نخواهد شد بلکه بر اساس پروژه‌ها تخصیص داده می‌شود و اعتبارات بر اساس رشد و هزینه قطعی پروژه‌ها پرداخت خواهد شد.

دبیر در ادامه با اشاره به بخش‌های مختلف بودجه ۹۴ شهرداری تهران اظهار داشت: اعتبارات هزینه‌ای ۲۷.۶ درصد- اعتبارات دارایی، سرمایه‌ای و عمرانی ۵۲.۴ درصد- اعتبارات تملک دارایی و مالی ۲۰ درصد و در واقع سرجمع بودجه ۹۴ شهرداری تهران ۲۷.۶ درصد هزینه‌ای و ۷۲.۴ درصد سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در حین تصویب لایحه بودجه ۹۴ شهرداری تهران طی مذاکراتی که با شهرداری صورت گرفت از آنها خواستیم اولویت‌های پروژه‌های خود را در سال ۹۴ معرفی کنند.

دبیر گفت: درآمدهای پایدار در بودجه ۹۳ ، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۴ به ۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و در واقع ما شاهد ۱۸ درصدی اعتبارات در بخش درآمدهای پایدار خواهیم بود.

ما از دولت و مجلس تنها حمایت مالی نمی خواهیم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به اینکه در سرجمع بودجه شهرداری ۸۰ درصد درآمدهای فعلی شهرداری نیز هنوز ناپایدار است، گفت: ما باید به سمت درآمدهای پایدار گام برداریم که در این بخش نیاز به حمایت دولت و مجلس داریم و این حمایت تنها مالی نبوده و آنها می‌توانند با فراهم کردن شرایط شهرداری را به سمت تأمین درآمدهای پایدار سوق دهند.

دبیر در ادامه نشست خبری خود با اشاره به انتظار شورای شهر تهران از دولت و مجلس جهت حمایت از شهرداری گفت: ما در این بخش نیاز به حمایت‌های مختلف داریم که امیدواریم با توجه به تعاملات صورت گرفته این حمایت‌ها گسترده‌تر شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین در خصوص آمار و ارقام اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۹۴ شهرداری تهران گفت: در این بخش ۴ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است ضمن اینکه در بخش اعتبارات تملک دارایی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان و در بخش بازپرداخت وام و دیون ۳ هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان در بودجه ۹۴ شهرداری پیش‌بینی شده است.

وی گفت: شورای شهر با تصویب تبصره‌هایی به شهرداری‌ اجازه داده است که در سال آینده دیون پیمانکاران و طلب‌های آنها را پرداخت کند ضمن اینکه این اجازه به شهرداری داده شده است تا بدهی بانک‌ها را نیز به صورت غیرنقد و از طریق تهاتر پرداخت کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین به ۶ حوزه مأموریتی شورای شهر اشاره کرد و گفت: مأموریت‌های تعریف شده عبارتند از فعالیت در حوزه اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل، خدمات شهری، مدیریت بحران، شهرسازی و بازپرداخت وام‌ها و دیون.

دبیر تصریح کرد: اعتباری که برای مأموریت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در سال ۹۳ در نظر گرفته شده بود ۱۲ درصد از اعتبارات شهرداری بود که این رقم برای سال آینده ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در بخش حمل و نقل در سال ۹۳، ۳۹ درصد و برای سال ۹۴ ، ۳۹ درصد در نظر گرفته شده است که در بخش مترو ۲۰۰ میلیارد تومان در زمینه عمرانی افزایش داده‌ایم.

دبیر در ادامه به مأموریت خدمات شهری اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳ ، ۱۸ درصد از اعتبارات شهرداری و در سال ۹۴، ۱۷ درصد از اعتبارات به این بخش اختصاص داده است ضمن اینکه اعتباراتی که در بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده است با نظر کمیسیون‌ها بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در بخش مدیریت بحران در سال ۹۳ ،۳ درصد پیش‌بینی شده است که این رقم در سال ۹۴ نیز همین میزان بوده و در بحث شهرسازی نیز در سال ۹۳ و ۹۴، ۳ درصد است.

وی با اشاره به بازپرداخت وام و دیون در سال آینده از سوی شهرداری گفت: ۱۲ درصد از اعتبارات شهرداری در سال ۹۳ به این بخش اختصاص داده شده بود که در سال ۹۴ این رقم به ۴ درصد افزایش خواهد یافت.

توجه به زیرساخت های ایجاد شهر الکترونیک

دبیر در ادامه نشست خبری خود با تأکید بر اینکه ما باید به سمت ایجاد شهر الکترونیک گام برداریم، گفت: در بودجه ۹۴ برای این موضوع نیز اعتباراتی پیش‌بینی شده است و تلاش خواهد شد که زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شهر الکترونیک فراهم شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری تهران که حدود ۳۴.۵ درصد از اعتبارات می‌شود در بخش حمل و نقل و ترافیک و به ویژه در مترو به رقم ۲ هزار و ۸۵ میلیارد تومان در سال ۹۴ در بودجه پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: در بودجه ۹۴ شهرداری تهران اعتبارات دیگری در بخش‌های مختلف از جمله اختصاص مبلغ ۹۳۳ میلیارد تومان در زمینه حفظ و گسترش فضای سبز، ۲۵۶ میلیارد تومان برای ساخت مساجد و مدارس، ۴۱۹ میلیارد تومان تومان در زمینه توسعه فضاهای فرهنگی، ۲۱۰ میلیارد تومان بابت توسعه ورزش همگانی (مردان و زنان) پیش‌بینی شده است.

کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از دیگر اولویت های شهرداری در سال ۹۴

دبیر افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در بررسی لایحه بودجه ۹۴ شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بود که در این بخش نیز پیش‌بینی شده است ۱۴ الی ۱۵ مددسرا و مرکز فوریت‌های اجتماعی در ۱۴ منطقه تهران احداث شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده در سال ۹۴ جهت تعریض معابر در بافت‌های فرسوده گفت: این موضوع در قالب تبصره‌هایی به شهرداری تهران اجازه داده شده است ضمن اینکه در بافت‌های فرسوده قطعا بدون کمک دولت و مجلس و شهرداری اتفاقاتی نخواهد افتاد.

وی تصریح کرد: در نوسازی بافت‌های فرسوده نیاز به ۴ ضلع مجلس، دولت، مردم‌ و شهرداری است که در این بخش مجلس قانون‌گذاری، دولت پرداخت وام و شهرداری صدور مجوزها را انجام خواهد داد.

دبیر بیان داشت: در حال حاضر ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار بافت فرسوده در شهر تهران وجود دارد که جهت نوسازی آنها نیاز به همکاری دولت، مجلس و شهرداری است.

اعتبارات پیش بینی شده برای ساماندهی حمل و نقل عمومی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در سایر بخش‌ها نیز اعتبارات خوبی از سوی شورا پیش‌بینی شده است که از آن جمله می‌توان به بخش حمل و نقل و خرید اتوبوس‌های معمولی و برقی اشاره کرد که در خرید اتوبوس معمولی ۱۲۰ میلیارد تومان و خرید اتوبوس برقی ۴۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی گفت: یکی از سیاست‌های ما این است که به جای اینکه شهرداری خودش اتوبوس بیاورد، به سمت خرید خدمت رفته چرا که در این بخش می‌توانیم موفق‌تر عمل کنیم.

دبیر در ادامه نشست خبری خود با اشاره به خرید تاکسی استاندارد گفت: در این بخش نیز ۹۷ میلیارد تومان برای تاکسی‌ها، ۸ میلیارد تومان جهت کاتالیزور تاکسی و ۱۶ میلیارد تومان در زمینه معیشت رانندگان تاکسی و بیمه‌های تکمیلی آنها پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در بحث موتورسیکلت‌های برقی نیز ۴۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ پیش‌بینی شده است ضمن اینکه اعتبارات قابل توجهی نیز در بخش معابر بزرگراهی اختصاص داده شده است.

وی خاطر نشان کرد: در بحث بزرگراهی جهت تکمیل بزرگراه یادگار امام ۱۰۰ میلیارد تومان، بزرگراه شوشتری ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است.

انتقال پایانه شرق تهران در سال ۹۴

دبیر در ادامه با اشاره به اعتبارات در نظر گرفته شده برای انتقال پایانه‌های شهر تهران از جمله پایانه جنوب،‌ آزادی و شرق گفت: با توجه به مشکلات عدیده این پایانه‌ها برای شهروندان و ساکنین این مناطق تمهیدات لازم برای انتقال آنها صورت گرفته است.

وی گفت: پایانه شرق تهران تا پایان شهریور سال آینده به طور قطع منتقل خواهد شد ضمن اینکه با پیش‌بینی فضایی در منطقه ۱۹ پایانه ترمینال جنوب و پایانه آزادی نیز منتقل خواهد شد.

دبیر تصریح کرد: جهت انتقال پایانه شرق تهران اعتبار ۴۵ میلیارد تومانی اختصاص داده شده است ضمن اینکه در حال حاضر مطالعات لازم برای انتقال ترمینال جنوب و پایانه آزادی آغاز شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده هر یک از معاونت‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران باید ۳ درصد از سهم اعتبارات کل را در حوزه فرهنگی اختصاص دهند.

وی در ادامه نشست خود با اشاره به راه‌اندازی مراکز فوریت‌های اجتماعی بازپروری معتادان، آسیب‌دیدگان اجتماعی و مراکز ساماندهی کودکان خیابانی گفت: در این بخش نیز اعتباراتی نیز لحاظ شده است که در سال آینده این مراکز راه‌اندازی خواهند شد.

دبیر در ادامه گفت: یکی دیگر از اقدامات شهرداری تهران که در بودجه پیش بینی شده است مشارکت این مجموعه برای پروژه مصلی تهران خواهد بود که این اجازه از طریق کارگزاری به شهرداری داده شده است ضمن اینکه در این بخش به شهرداری اجازه داده شده است که در پروژه رویان مشارکت داشته باشد.

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای تملک باغات کن

علیرضا دبیر در ادامه نشست خبری خود اظهار داشت: در تبصره‌های بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران شورای شهر ۵۰۰ میلیارد تومان برای تملک باغات کن اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در همین راستا ۳۰ میلیارد تومان نیز برای معاونت خدمات شهری و در خصوص تملک باغات خاص در مناطق اختصاص یافته است.

دبیر درباره بازپرداخت وام‌ها نیز اظهار داشت: ۳۳۰ میلیارد تومان در راستای بازپرداخت وام مترو، ۶۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت سایر وام‌ها و برای بازپرداخت سود مشارکت نوسازی نیز ۱۶۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: برای بازپرداخت فاینانس اتوبان امام علی و تونل نیایش نیز ۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

دبیر در ادامه بازپرداخت وام‌ها اظهار داشت: برای بازپرداخت وام اتوبوس دو کابین نیز ۶۰۰ میلیارد تومان نیز اختصاص یافته و سرجمع نیز ۱۹۵۰ میلیارد تومان برای باز پرداخت وام‌ها اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر افزود: در تبصره‌های بودجه سال آینده شهرداری تهران نیز ۳۰۰۰ میلیارد تومان به شهرداری اجازه داده‌ایم تا برای بازپرداخت وام‌ها اقدام کند.

دبیر با بیان اینکه بودجه امسال نسبت به سالیان گذشته شفاف‌تر شده است گفت: سررسید وام‌های امسال مشخص بوده است ولی برای سال بعد مشخص نیست.

وی ادامه داد: در تبصره‌های بودجه سال آینده شهرداری تهران نیز ۲ هزار میلیارد یورو برای فاینانس اختصاص داده.

دبیر درباره پرداخت دیون پیمانکاران تملک‌ها و بیمه و مالیات سر جمع ۱۴۳۰ میلیارد تومان در بودجه سال آینده دیده شده است که در مجموع ۲۴۰ درصد در بازپرداخت وام‌ها و دیون رشد داشته‌ایم.

وی درباره بدهکاری شهرداری تهران افزود: این که شهرداری چه مقدار بدهکار است هنوز مشخص نشده ولی تا پایان برج ۸ سال جاری مناطق و معاونت‌ها به پیمانکاران حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستند.

قیمت قبور بهشت‌ زهرا (س) ساماندهی می شود افزایش نمی یابد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر خبر داد: با کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران برای ساماندهی قیمت‌های قبور بهشت زهرا (س) جلسات متعددی برگزار شده که ۶ ماه به طول انجامید و آماده هستیم در صحن علنی مجلس این طرح را مطرح کنیم. کلا مصوبه قبلی قیمت قبور در بهشت‌ زهرا (س) ساماندهی شد.

وی گفت: در بودجه سال آینده شهرداری تهران ۲۰ میلیارد تومان وام برای خانه‌دار شدن کارمندان و کارگران شهرداری تهران اختصاص داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده تهران نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد رشد داشته است گفت: بودجه امسال علیرغم تمام کمبودهای منابعی که داشته‌ایم از تمام بخش‌ها کم شده است ولی چون اولویت اصلی شهر مترو است به بخش مترو اضافه ‌کرده‌ایم.

دبیر در پاسخ بر پرسشی مبنی بر این که چه اقدامی برای کیفیت اتوبوس‌ها صورت گرفته تا شاهد تلفات در این زمینه نباشیم گفت: اتوبوس‌های داخلی حتما باید کیفیت و استاندارد لازم را داشته باشند و اتوبوس‌های دو کابین فعلی نیز برای کشور چنین نیست بلکه در چین مونتاژ می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر گفت: فروش تراکم نیز در سال آینده پایین می‌اید و این موضوع باعث نمی‌شود که شهرداری به درآمدهای لازم نرسد بلکه ۱۰۰۰ میلیارد تومان نسبت به برنامه فروش تراکم مجاز را کم کرده‌ایم و در برنامه ۵ ساله توسعه نیز همین منوال بوده است.

وی بیان داشت: بدهی دولت به شهرداری تهران به ۳ صورت عنوان شده است در ابتدا ۱۲ هزار میلیارد تومان بود سپس بر اساس بودجه مصوب مجلس ۹ هزار میلیارد تومان شد و در صحن شورای اسلامی شهر تهران بدهی دولت به شهرداری تهران نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان مصوب شد که در بودجه سنواتی دولت باید دیده شود.