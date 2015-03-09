رونمایی از اولین سامانه موبایل اپ در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد.

دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به نمودار رشد مقالات دانشگاه در ISI و اسکوپوس درخصوص ضریب تاثبر مقالات اظهار امیدواری کرد در سالهای آتی شاهد چاپ مقالات بیشتری از اساتید دانشگاه در مجلات معتبر باشیم.

وی تاکید کرد: ماموریت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال آینده تربیت دانشمند است و برای این منظور باید دانش آموخته های نخبه و مستعد خود را بعنوان محقق بالینی تربیت کنید . این یک سرمایه گذاری برای پیشرفت دانشگاه و کشور است و ما هزینه آن را تامین می کنیم .

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: یکی از برنامه های ما تربیت ۲۰۰ عضو هیات علمی پژوهشی است.

ملک زاده با اشاره به انجام ۱۱ پژوهش آزمایش بالینی در دانشگاه، راه اندازی یک مرکز در این زمینه با تمرکز بر روی طرحهای درازمدت را ضروری دانست و گفت: مرکز نیماد از اوایل سال آینده کار خود را شروع می کند و از ۳۰ تا ۵۰ طرح کلان حمایت مالی خواهد کرد؛ امیدواریم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز تعداد بسیاری از طرحهای خود را برای این منظور ارایه دهد.

همچنین دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این مطلب که ۲۰ درصد امتیاز تحقیقاتی که در دانشگاه انجام می شود مربوط به مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها و ۸۰ درصد آن مربوط به دانشکده ها است بر ضرورت توجه و بازنگری در این خصوص تاکید کرد.

پیوندی لزوم همگرایی و مشارکت در کارهای پژوهشی را خاطرنشان کرد و افزود: مشارکت در خصوص کارهای پژوهشی در دانشگاه بسیار کم است که برای این منظور باید شبکه های کاری بین مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و دانشکده ها ایجاد کنیم تا ضمن کاهش هزینه ها، بازده و راندمان کار نیز افزایش یابد.