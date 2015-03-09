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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۶

محمدی:

طرح آماده‌باش نوروزی مراکز درمانی به اجرا درمی‎آید

طرح آماده‌باش نوروزی مراکز درمانی به اجرا درمی‎آید

زنجان-مدیر درمان تامین‌اجتماعی استان زنجان گفت: با اجرای طرح آماده‎باش نوروزی واحدهای درمانی تأمین‌اجتماعی با تشکیل ستاد نوروزی در ایام تعطیلات نوروز به ارائه خدمت می‎پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مدیریت درمان تامین‌اجتماعی استان زنجان، علی محمدی افزود: طبق هماهنگی به عمل آمده با دانشگاه علوم‌پزشکی، اقدامات مورد نیاز را برای رفاه حال بیمه‌شدگان و بیماران به عمل خواهیم آورد.

وی تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز بیمارستان‏های امام حسین(ع) و امید ابهر به طور شبانه‌روزی به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

محمدی همچنین یادآور شد: متناسب با تعداد مسافران نوروزی ساز و کارهای ارائه خدمت به مسافران نوروزی و بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی همزمان با سراسر کشور ارائه خواهد شد.

مدیر درمان تامین‌اجتماعی استان با اعلام این خبر تصریح کرد: طرح آمادهباش نوروزی مراکز درمانی استان با نصب پلاکاردهای مخصوص و در مبادی ورودی شهر به مردم و مسافران در خصوص ارائه خدمات درمانی مدنظر با ذکر نشانی مراکز و خدمات قابل ارائه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

محمدی تاکید کرد: رؤسای بیمارستان‏ها در طول زمان اجرای طرح آمادهباش نوروزی به صورت مستمر نحوه ارائه خدمت به بیماران در واحدهای مشمول طرح را بررسی کرده و در خصوص رفع مشکلات احتمالی در اسرع وقت اقدام خواهند کرد.

کد مطلب 2514906

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