به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی مدیریت درمان تامیناجتماعی استان زنجان، علی محمدی افزود: طبق هماهنگی به عمل آمده با دانشگاه علومپزشکی، اقدامات مورد نیاز را برای رفاه حال بیمهشدگان و بیماران به عمل خواهیم آورد.
وی تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز بیمارستانهای امام حسین(ع) و امید ابهر به طور شبانهروزی به ارائه خدمت خواهند پرداخت.
محمدی همچنین یادآور شد: متناسب با تعداد مسافران نوروزی ساز و کارهای ارائه خدمت به مسافران نوروزی و بیمهشدگان تامیناجتماعی همزمان با سراسر کشور ارائه خواهد شد.
مدیر درمان تامیناجتماعی استان با اعلام این خبر تصریح کرد: طرح آمادهباش نوروزی مراکز درمانی استان با نصب پلاکاردهای مخصوص و در مبادی ورودی شهر به مردم و مسافران در خصوص ارائه خدمات درمانی مدنظر با ذکر نشانی مراکز و خدمات قابل ارائه اطلاعرسانی خواهد شد.
محمدی تاکید کرد: رؤسای بیمارستانها در طول زمان اجرای طرح آمادهباش نوروزی به صورت مستمر نحوه ارائه خدمت به بیماران در واحدهای مشمول طرح را بررسی کرده و در خصوص رفع مشکلات احتمالی در اسرع وقت اقدام خواهند کرد.
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