قابلیت سرمایه گذاری۵۰ هزار میلیارد تومانی خطوط لوله نفت در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عبور خطوط لوله نفت از استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۴۱۰ کیلومتر خط لوله نفت از استان لرستان عبور می کند و این در حالیست که عبور این خطوط لوله هیچ گونه نفعی به حال استان نداشته است.

وی با بیان اینکه عبور این خطوط لوله نفت از لرستان چیزی جزء تهدیدهای زیست محیطی و انسانی برای استان نداشته است عنوان کرد: این در حالیست عبور این خطوط لوله نفت از سایر استانهای کشور منجر به ایجاد سرمایه گذاری و همچنین صنایعی مانند پتروشیمی، پالایشگاه و ... شده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه این در حالیست که عبور این ۴۱۰ کیلومتر خط لوله از لرستان می توانست منجر به سرمایه گذاری در این استان شود تصریح کرد: بر آوردی که صورت گرفته این بوده که استفاده از این ظرفیت می توانست بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای استان لرستان در پی داشته باشد.

بازوند با بیان اینکه در این راستا مشاوری برای اعلام میزان خسارتهای زیست محیطی و انسانی وارد شده از طریق عبور این خطوط لوله نفت به لرستان و همچنین ظرفیتی که می توانند در طول برنامه ششم توسعه برای سرمایه گذاری در استان داشته باشند به کار گرفته شده است افزود: این طرح هم اکنون از سوی مشاور تهیه شده ولی با این وجود باز هم نیاز به بازنگری دارد.

وی بیان داشت: در این راستا کمیته ای به ریاست معاون برنامه ریزی استانداری لرستان و همچنین سایر دستگاههای که تمایل به همکاری در این زمینه دارند تشکیل و نسبت به تهیه یک طرح کارشناسی در این زمینه اقدام کنند.

استاندار لرستان بر ضرورت تعین تکلیف این طرح طی هفته آینده تاکید کرد و گفت: در نهایت این طرح کارشناسی به وزارت نفت در قالب پیشنهادی برای سرمایه گذاری در استان لرستان ارائه می شود.