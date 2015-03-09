مردم کاشمر ۱۵ میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

مهدی فروزان روز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح سومین مرکز نیکوکاری کاشمر در روستای فرح آباد اظهار کرد: مردم این شهرستان در فعالیت های خیر خواهانه خود جزو افراد پیشرو هستند.

وی با بیان اینکه مرکز نیکوکاری پنج تن کاشمر با فعالیت یک ساله خود توانسته رتبه ششم کشور را در بین مراکز نیکوکاری به خود اختصاص دهد ادامه داد: راه‌اندازی مراکز نیکوکاری توسط کمیته امداد در راستای ساماندهی و مدیریت کمک‌های مردمی است.

فروزان با اشاره به اینکه روستای فرح‌ آباد یکی از روستاهای پیشگام و فعال در بخش‌های مختلف است و در بحث ناهنجاری‌های اجتماعی هیچ نگرانی و دغدغه‌ای در این روستا نداریم تصریح کرد: این قول را می‌دهم که مرکز نیکوکاری فرح‌آباد سال آینده جزء سه مرکز برتر در سطح کشور به لحاظ فعالیت باشد.

وی در ادامه همچنین از ایجاد مجتمع قالی بافی در آینده نزدیك در روستای فرح اباد خبر داد و افزود: با راه اندازی این مجتمع مشكل بیكاری جوانان پسر و دختر در این روستا رفع خواهد شد

فرماندار كاشمر در ادامه از برنامه ریزی دولت تدبیر و امید برای توسعه روستاهایی كه می توانند در كارهای عمرانی مشاركت داشته باشند اعتبارات خاصی را علاوه بر بودجه دهیاری ها درنظرگرفته است افزود: در سال گذشته روستای فروتقه به عنوان روستای توسعه پایدار انتخاب گردید كه موفقیت های خوبی داشته است.

وی افزود: در سال آینده روستای فرح آباد نیز به عنوان روستای توسعه پایدار در نظر گرفته شده كه امیدواریم با همكاری و همیاری مردم این روستا شاهد عمران و آبادانی بیشتری در این روستا باشیم.

مهدی فروزان با تاكید براینكه كمیته امداد كارهای زیربنایی و اساسی مختلفی در جامعه صورت داده است كه همه این فعالیت ها با همراهی مردم محقق شده است تصریح كرد: بخش کوهسرخ شهرستان كاشمر دارای بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت با جاده‌های صعب‌العبور است که مددجویان باید مسیر کوهستانی و صعب‌العبور را طی كرده و به مرکز شهرستان مراجعه كنند و لذا مستقر شدن شاخه‌ای از کمیته امداد می‌تواند خدمات بهتری در آن بخش به مددجویان ارائه گردد.