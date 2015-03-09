به گزارش خبرگزاری مهر روبط عمومی سازمان بسیج دانشجویی سراسر کشور با انتشار پیامی از زحمات سردار اسماعیل احمدی مقدم در سال‌های مسئولیت تشکر و برای سردار حسین اشتری آرزوی موفقیت کرد.



متن این پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحيم



سردار سرتيپ پاسدار برادر بسیجی حسين اشتري



سلام علیکم

انتخاب شما به سمت فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را تبریک عرض کرده و آرزوی موفقیت در سمت جدید را برای شما داریم.



به خوبی می دانید دشمنان خارجی در اطراف کشور کمین کرده و چشم انتظار لحظه ای غفلت و کوتاهی ما هستند که چون لاشخورانی وحشی به کشور عزیزمان حمله ور شوند و از جانبی جنگ نرم تمام عیاری بر علیه تمام اعتقادات و ارزش های مردم شریف ایران را آغاز کرده اند.



باشد که با دقت تمام حرکات آنان را زیر نظر داشته و به هرکدام پاسخی مناسب داده و در راه دفاع از ارزشها و آرمان های ملت، گوش به صدای هیچ ملامت گری نسپارید.



در پایان از زحمات بی دریغ سردار اسماعیل احمدی مقدم در سالهای مسئولیت که یکی از حساس ترین سال های کشور بود( از جانبی فتنه گران سعی داشتند کشور را به آشوب کشیده و از سوی دیگر گروهگ های تکفیری به پشتوانه آمریکا و اسرائیل به فکر آسیب زدن به امنیت ایران اسلامی بودند) اما ایشان با اقتدار از تمامی این مراحل عبور کردند کمال تشکر را داشته و امیدواریم در تمامی مراحل زندگی سالم و سربلند باشند.



روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی