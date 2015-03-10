شهرستان ماهنشان از جاذبه های متنوع گردشگری برخوردار است

رضا میرزایی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: منطقه حفاظت شده انگوران با مساحت نزدیک به صد و یازده هزار هکتار در جنوب غرب استان زنجان در مرز سه استان آذربایجان شرقی و غربی و کردستان واقع شده و از نظر تقسیمات کشوری قسمت عمده‌ای از شمال، شرق و جنوب آن در دو بخش انگوران و ماهنشان و قسمتی از جنوب غرب منطقه در بخش افشار شهر تکاب در استان آذربایجان غربی قرار گرفته است. این منطقه در گذشته زیستگاه بیش از هزار قوچ، میش، کل و بز بود.

وی تعداد آثار تاریخی منطقه انگوران را ۹۰ مورد اعلام و اظهار كرد: از این تعداد ۴۳ مورد به ثبت رسیده اند.

میزایی پور افزود: ۱۸۴ اثر تاریخی گردشگری در شهرستان ماهنشان وجود دارد كه بخشی از این آثار تاریخی مربوط به دوران عصر«مفرغ» با قدمت پنج هزار سال است.

رییس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان ماهنشان بیان داشت: ۶ اثر ثبتی در فهرست آثار ملی كشور در روستای انگوران واقع است كه مربوط به دوره اسلام و دوره تاریخی برفر،آهن، هخامنشی، سلوكی و اشكانی است.

میرزایی پور، مقبره مولانا همتی انگورانی مربوط به قرن ۱۰ هجری،گنجعلی بیگ قلعه سی در روستای گنج آباد، یاستی قلعه مربوط به عهد ساسانی ،منطقه طبیعی گردشگری توزلو و خور جهان در روستای انگوران را از مهم ترین جاذبه های گردشگری شهرستان ماهنشان عنوان کرد و ادامه داد: كوه و تخت بلقیس و معادن انگوران مهم ترین نقش را در توریسم صنعتی ایفا می كنند.

وی افزود: قلعه بهستان یکی از ۲۰ قلعه تاریخی شهرستان ماهنشان(استان زنجان) است که قدمت آن قرن پنجم هجری قمری تخمین زده می شود و دربند تاریخی قاطرچی نیز یکی از مناطق حفاظت شده از لحاظ سکونت حیوانات وحشی از قبیل کل، بز وحشی، خرس، گرگ، کفتار، روباه، خرگوش، شغال، سمور، قوچ و میش وحشی، جوجه تیغی، عقاب طلایی، دلیچه و قرقی است.