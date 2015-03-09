۹۵۵ کانون مساجد در سیستان و بلوچستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی جعفری راد ظهر دوشنبه به مناسبت سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد در ۱۸ اسفندماه در نشست با خبرنگاران با یاد آوری نقش مساجد در اسلام اظهار داشت: این نقش بر کسی پوشیده نیست و همگان می دانند دین اسلام اهمیت زیادی برای احیا و احداث مساجد قائل شده است.

وی با بیان اینکه تعابیری در روایات در باب مسجد بکار رفته است افزود: از مساجد به عنوان بیت الله یاد شده و این تعبیر بارمعنوی زیادی دارد و انسان زمانی که در مسجد حاضر می شود احساس می کند در خانه خدا حضور دارد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مهم این کانون ها در مساجد بیان کرد: امروز خوشبختانه این کانون ها درمساجد بسیار فعال بوده و جذب نوجوانان و جوانان را به مساجد پررنگ می کنند.

وی اظهار داشت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد گام های خوبی در جهت گسترش و ترویج فرهنگ قرآنی و معارف اسلامی برداشته که باید این تلاش ها بازهم ادامه پیدا کند.

جعفری راد به جایگاه مساجد اشاره و بیان کرد: امروز مساجد ما از جایگاه بالا و برجسته ای برخوردار بوده که باید تلاش کنیم که نماز های جماعت در مساجد با شکوه خاصی برگزار شود.

وی ادامه داد: ما باید زندگی و رفتن به مسجد را سبک پیامبر اکرم (ص) قرار داده و باید بیندیشیم که در زمان رسول گرامی اسلام مساجد ما چه نقشی ایفا می کردند.

این مقام مسوول با بیان اینکه کانون های فرهنگی هنری مساجد نقش مهمی در جذب جوانان، نوجوانان و افراد مستعد بر عهده دارند افزود: با توجه به اهمیت کانون مساجد روستایی از مجموع ۹۵۵ کانون ۶۴۱ کانون در مساجد روستایی و ۳۱۴ کانون در مساجد شهری استان فعال است.

وی گفت: همچنین ازمجموع کانون های فرهنگی هنری مساجد سیستان و بلوچستان ۱۰۰ کانون مرزی در روستاها، ۲۴ کانون تخصصی، ۱۵ کانون در مصلی ها، پنج کانون دانشگاهی، چهار کانون دیجیتالی و ۱۱ کانون عشایری هستند.

جعفری راد گفت: یکی از برکات کانون فرهنگی مساجد برای افزایش فرهنگ کتاب و کتابخوانی راه اندازی ۱۱۱ باب کتابخانه مخزن دار، ۴۶ کتابخانه مجوز دار و ۵۳۰ کتابخانه باز است.

مسوول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اجرای طرح اوقات فراغت در ۴۳۰ مسجد برای ۱۸ هزار نفر، توزیع ۴۰ هزار کتاب در کتابخانه های مساجد، خرید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تجهیزات کتابخانه ای و نصب در مساجد استان، اجرای طرح تلاوت نور، تجلیل از خادمان عرصه قرآن آموزی و قرآن خوانی، توزیع ۱۳ هزار و ۲۶ جلد قرآن در مساجد و برگزاری اردوهای سیاحتی مشهد مقدس از جمله برنامه ها و فعالیتهای این نهاد در سالجاری بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون ۷۰ هزار نفر در ۹۵۵ کانون فرهنگی هنری مساجد سیستان و بلوچستان عضویت فعال دارند.