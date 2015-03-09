به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه داستان «دلارام» نوشته علی افضل آمده است: برای شروع عملیاتی در جبهه ایران بایستی شناسایی مجددی انجام گیرد. از میان دو گزینه شناسایی که صابر و ایمان بودند، صابر می رود ولی باز نمی گردد؛ حالا تنها گزینه ایمان است که زنی پا به ماه دارد و فرمانده نمی تواند با اعزام او موافقت کند اما ایمان اصرار دارد که برای شناسایی اعزام شود و...

ایوب آقاخانی، رامین پورایمان، فریدون محرابی، محمد یگانه، حمیدرضا هدایتی، محمدرضا قدیریان، محمدرضا قلمبر، شهریار حمزیان، رحمان باقریان، شمسی صادقی، سیما خوش چشم و مهدی طهماسبی از جمله بازیگران «دلارام» هستند.

عوامل این نمایش به این شرح هستند: تهیه کنندگی: مهتاب امینی، صدابرداری: علی حاجی نوروزی، افکتور: نرگس موسی پور.

این نمایش فردا ۱۹ اسفند ساعت ۱۰ صبح روی آنتن رادیو نمایش می رود.