گردهمایی کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضان زاهدی بعد ازظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۲ در کشور راه اندازی شده است.

وی هدف از راه اندازی کانون های فرهنگی و هنری مساجد را احيای واقعی نقش فرهنگی مساجد و مقابله با تهاجم فرهنگ دشمن عنوان کرد و افزود: ۱۸ اسفند ماه سالروز تشکیل کانونهای مساجد است که در این رابطه همایشی به مناسبت بیست و دومین سالگرد تاسیس ستادعالی کانونهای مساجد در۲۱ اسفند درخراسان جنوبی برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی اضافه کرد: این همایش با حضور ۳۰۰ مسئول کانون فرهنگی مساجد استان و مدیر پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد کشور برگزار خواهد شد.

زاهدی با بیان اینکه هم اکنون ۳۰ درصد ائمه جماعات مسئولیت کانون های مساجد خراسان جنوبی را برعهده دارند، گفت: در خراسان جنوبی ۴۳۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد وجود دارد.

واریز ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به حساب کانون های مساجد خراسان جنوبی

وی در پایان یادآورشد: در این همایش از ۳۸ فعال کانونهای فرهنگی هنری ،یک فرماندار، یک بخشدار، یک امام جمعه و یک مدیر فرهنگ و ارشاد فعال تقدیرخواهد شد.

کارشناس مالی دبیرخانه مساجد خراسان جنوبی نیز در این نشست اظهارکرد: هم اکنون در خراسان جنوبی ۴۳۰ کانون فرهنگی وهنری دارای مجوز وجود دارد که از این تعداد ۳۸۴ کانون فعال هستند.

جابرسرچاهی از واریز۲ میلیارد و ۷۳۷ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال به طور مستقیم به حساب کانونهای مساجد خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در حال حاضر در استان ۱۶ کانون تخصصی مساجد وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سالانه میانگین ۸۰۰ هزار تومان اعتبار به حساب هر کانون فرهنگی مساجد استان واریز می شود، گفت: ۱۲۰ میلیون تومان کمک حمایتی دیگر تا پایان سال به حساب کانون ها واریز خواهد شد.

کارشناس مالی دبیرخانه مساجد خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در مجموع در سال جاری ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به حساب کانون های مساجد خراسان جنوبی واریز شده است.