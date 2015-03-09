ادامه عملیات ارتش سوریه علیه تروریستها در درعا و حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه دام پرس، منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه طی عملیاتی علیه گروههای تکفیری در تل عنتر، تل المال، آنخل، الفقیع، الطیحه و ابطع شماری را تروریستها را به هلاکت رساند.

در درعا در درگیری های میان گروه موسوم به امثنی و لواء معتز بالله وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد در طفس شماری از طرفین کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر نیروهای حمایت مردمی کُردی در نزدیکی تل قازان و روستای مندک در جنوب شرق عین العرب با داعش درگیر شدند و شماری از تروریستهای تکفیری را به هلاکت رساندند و برخی دیگر را زخمی کردند.

در حمص نیروهای ارتش سوریه بر مساحت زیادی از حومه شرقی حمص از جمله ارتفاعات و تپه ها و تعدادی از روستاها از جمله شحار، حزل و برخی دیگر از روستاها را به تصرف خود در آوردند و برخی از تک تیراندازان مغربی را به هلاکت رساندند.

بر اثر اصابت خمپاره شلیک شده از سوی تروریستها در منطقه تل سوق القاضی در دمشق شماری زخمی شدند.

در ادلب ارتش سوریه بیست تروریست را در جاده ادلب به حارم به هلاکت رساند.در حومه حمص ارتش سوریه حمله تروریستهای داعش به خط لوله گاز در شمال غرب روستای ام التبابیر را دفع کرد.

در قنیطره ارتش سوریه مراکز وابسته به تروریست های جبهه النصره را هدف قرار داد.