به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تصمیم متأخذه مشترک معاونت دانشجویی و معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص مشکلات خاص (حشرات موذی) در خوابگاه‌ها و ضرورت سمپاشی آنها ، تخلیه کلیه خوابگاه‌ها از تاریخ ۲۶ اسفند ۹۳ لغایت ۱۳ فروردین ۹۴، ضروری است.

لذا کلیه خوابگاه‌ها از تاریخ ۲۶ اسفند ۹۳ لغایت ساعت ۱۴ روز ۱۳ فروردین ۹۴ بسته خواهند بود.

براساس این گزارش، دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها قبل از ترک خوابگاه نسبت به نکات ذیل اقدام کنند:

خالی نمودن زیر و روی تخت ها از هر گونه وسایل، خالی نمودن و باز گذاشتن درب کمدها، با توجه به قطع شدن برق خوابگاه‌ها ، همچنین نسبت به خارج کردن مواد غذایی و فاسد شدنی و همچنین تخلیه یخچال‌ها اقدام لازم را بعمل آورید .

قرار دادن وسایل و البسه (پتو - ملحفه - تشک و ... ) بصورت بسته بندی در وسط اتاق، خالی کردن قفسه کتاب ها ، بسته بندی و قرار دادن آنها در وسط اتاق،به همراه بردن اشیاء قیمتی و با ارزش، کسب اطمینان از قفل بودن درب اتاق در زمان تخلیه.