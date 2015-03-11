شهرداری گرگان و چالش دستفروشی/ بازارچه های دائمی در شهر احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، هر چه به نوروز نزدیکتر می شویم جنب و جوش مردم نیز بیشتر می شود. خانواده ها به خیابان ها می آیند تا با خرید، نیازهای نوروزی خود را بر طرف کنند. لباس نو، آجیل و شکلات، سفره هفت سین و گل و حتی دکوراسیون داخلی منزل از جمله مواردی است که خانواده ها به سراغ آن می آیند.

به دلیل استقبال شهروندان، معمولا کسبه بازار هم حراجی های خود را فعال می کنند تا در این بین مشتری بیشتری جلب کنند. در این میان، علاوه بر بازاریان، دست فروشان نیز از فرصت استفاده کرده و به خیابان ها می آیند تا از غافله خرید های نوروزی عقب نمانند.

حضور دست فروشان در نگاه اول برای تامین ما یحتاج زندگی است، اما تبعاتی هم برای مدیریت شهری دارد و باعث بروز مشکلات شهری و حتی اجتماعی می شوند. مشکلاتی که جانشین فرمانده انتظامی گلستان نیز چندی پیش به آن ها اشاره کرد و خواستار تدابیر ویژه برای آن ها شد. افزایش ترافیک خودروها، مسدود شدن پیاده روها، صدمه به کاسبانی که در مغازه های خود به صورت کار می کنند و هزینه های آب و برق و مالیات پرداخت می کنند و مشکلاتی مانند جیب بری و ... بخشی از معضلات دست فروشی در شهر خیابان های شهر است.

از آن جا که بخشی از دست فروشان از نظر اجتماعی و در آمدی در سطح پایینی قرار دارند، نمی توان تنها به برخوردهای قانونی و ممانعت از کسب آن ها بسنده کرد و در این راستا باید تدابیری توسط مسئولان اندیشیده شود تا آنان بتوانند در شرایطی امن به خرید و فروش کالاهای خود بپردازند.

پیش بینی بازارچه های موقت برای ساماندهی این افراد یکی از تدابیری است که شهرداری گرگان اندیشیده، اقدامی که موقتی بوده و تنها به ۱۵ روز آخر سال بسنده می شود درحالیکه به وجود بازارچه های دائمی در طول سال نیز باید توجه شود.

معاون خدمات شهری شهردار گرگان از راه اندازی دو بازارچه موقت از ۱۵ اسفند در شهر گرگان خبر داد و گفت: امسال برای برخورد با عاملین سد معبر و پیاده روها که حسب قانون اشغال حضور آنها در پیاده رو ممنوع است بازارچه موقت برای روزهای پایانی سال راه اندازی شده است.

از دستفروشی در پیاده رو به شدت جلوگیری می کنیم

محمدرضا اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که با همکاری نیروی انتظامی برخورد با عاملین سد معبر انجام می شود، افزود: از استقرار هرگونه دستفروشی در پیاده رو، به شدت جلوگیری می کنیم.

وی ادامه داد: برای اینکه آن دسته از شهروندان گرگانی درآمدی کسب کرده و از فضای موجود برای امرار معاش خانواده بهره ببرند این بازارچه های موقت در چهارشنبه بازار و پارکینگ سابق اتوبوسرانی پیش بینی شده است.

اسفندیاری از جمع آوری وانت بار ها از شهر و ساماندهی آنها در ورودی گرگان خبر داد و تصریح کرد: تعدادی از وانت بارها امسال به شمال شهر واقع درابتدای محور آق قلا مستقر هستند.

وی با بیان این نکته که این مکان ظرفیت استقرار حدود ۲۰۰ وانت بار را دارد، افزود: امکاناتی مانند سرویس بهداشتی و روشنایی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از استقرار برخی وانت بارها شرق گرگان خبر داد و اذعان کرد: درغرب شهر، پس ازمیدان بسیج مکانی برای حضور برخی از وانت بارها برای دسترسی بیشتر شهروندان پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تعداد بازارچه های موقت نسبت به سال گذشته کاهش یافته، افزود: کاهش بازارچه در مقایسه با سال گذشته نداشته ایم بلکه مکانی را در پارکینگ مهرآئین برای بانوان که به فروش سبزی می پرداختند تهیه کردیم و برای امسال نیز در حال رای زنی هستیم که این مهم انجام شود.

برخورد با سد معبر مغازه دارن نیز برابر ماده ۱۹ در شورا مصوب شد

اسفندیاری برخورد با عاملین سد معبر را از برنامه های شهرداری برای ایجاد نظم و امنیت در شهر دانست و تصریح کرد: برخورد با مغازه داران سد معبر نیز برابر ماده ۱۹ در شورا مصوب شد؛ در صورت ایجاد سد معبر از سوی مغازه داران، ابتدا تذکر داده می شود که در صورت عدم تمکین جریمه نقدی خواهند شد.

وی با بیان این نکته که خوشبختانه تاکنون مغازه داران در این بخش همکاری لازم را داشته اند، افزود: با افرادی که مزاحمت شغلی دارند برابر بند ۲۰ ماده ۵۵ با آنها برخورد می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان در توضیح ایجاد بازارچه های ثابت در شهرگرگان، افزود: قراربود از اول اسفند این اقدام انجام شود اما مغازه داران به شدت در این موضوع اعتراض دارند چون فروش آنها پایین می آید. و از آنجاییکه آنها کسبه های قانونی ما هستند باید از آنها حمایت کنیم از این رو از ۱۵ اسفند این بازارچه ها در دو نقطه شهر گرگان راه اندازی شد.

درحالیکه شهرداری گرگان تاکنون اقدامی برای راه اندازی بازارچه های دائمی انجام نداده رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان احداث بازارچه دائمی در نقاط مختلف را نیاز شهر گرگان می داند.

راه اندازی بازارچه دائمی ایجاد اشتغال خواهد کرد

محمدابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از شهردار خواهش کردیم تا در چهار یا پنج نقطه شهر بازارچه ثابت با ظرفیت ۲۰ تا ۶۰ غرفه راه اندازی کند چرا که این کار برای حدود ۳۰۰ خانوار کسب درآمد خواهد داشت.

از شهردار خواهش کردیم تا در چهار یا پنج نقطه شهر بازارچه ثابت با ظرفیت ۲۰ تا ۶۰ غرفه راه اندازی کند چرا که این کار برای حدود ۳۰۰ خانوار کسب درآمد خواهد داشت، متاسفانه شهردار به این نکات توجه نمی کند.

وی احداث بازارچه ثابت درشهر را، یکی از عوامل کاهش ترافیک دانست و تصریح کرد: این اقدام جدا از اشتغال زایی، باعث ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری نیز خواهد شد.

جرجانی ادامه داد: متاسفانه شهردار به این نکات توجه نمی کند؛ با توجه به مصوبه کمیسیون خدمات شهری باید این چند بازارچه در نقاط مختلف شهر شکل بگیرد تا پس از آن بازارچه صنایع دستی و پوشاک و سایر موارد هم مهیا شود.

وی ایجاد واحدی مانند سازمان میادین میوه و تره بار در شهر گرگان را عاملی برای نظارت و ساماندهی دستفروشان در طول سال دانست و تصریح کرد: بازارچه واقع در کوی علی محمدی و خیابان سرخواجه بلا استفاده مانده و به گونه ای اقدام ناموفق به شمار می رود.

این عضو شورا بر لزوم راه اندازی بازارچه برای ساماندهی وضعیت دستفروشان تاکید کرد و گفت: وقتی فضا سازماندهی شود و قرارباشد تعدادی کسبه در آن مشغول به کار شوند سایر سازمان های نظارتی برای جلوگیری از هرگونه تخلف در این مکان ها حاضر خواهند شد و نظارت در همه ابعاد آن انجام می شود.

سال آینده چهار بازارچه دائمی در نقاط مختلف شهر گرگان تاسیس می شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان از راه اندازی چهار بازارچه دائمی در نقاط مختلف شهر گرگان برای سال آینده خبر داد و تصریح کرد: برای سال ۹۴ چهار بازارچه که شاید هزینه آن به یک میلیارد هم نرسد باید تشکیل شود. این اتفاق تاثیر زیادی در روند ساماندهی ترافیک و کاهش هزینه حمل و نقل شهروندان خواهد شد.

وی از کاهش دوبازارچه موقت برای پایان سال نسبت به سال گذشته اظهار نارضایتی کرد و گفت: این اقدام شهرداری نسبت به سال گذشته ضعیفتر بوده است.

این عضو شورا خاطر نشان کرد: از طرفی بنر نصب شده که با دستفروشان برخورد می شود ودرحالیکه شرایط ساماندهی آنها برای استقرار در مکانی مناسب، مهیا نیست.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان نیز جانمایی برای بازارچه دائمی در چند نقطه شهر گرگان را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: در حوزه خدمات شهری خیلی ضعیف عمل کردیم و در واقع کاری در این حوزه انجام نشده است.

سال آینده احداث بازارچه دائمی در دستور کارخواهد بود

محمدرضا سبطی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که برای سال آینده احداث بازارچه دائمی در دستور کارخواهد بود، افزود: متاسفانه دوستان به دلیل تضادها، کمیسیون خدمات شهری را به تعطیلی کشانیدند و این خللی در روند کار ایجاد کرد.

وی بر جانمایی برای را اندازی بازارچه دائمی از سوی شهرداری تاکید کرد و گفت: در غرب گرگان فقط چهارشنبه بازار را داریم در شرق گرگان هیچ بازاری نداریم از این رو تمایل شهروندان برای خرید به مرکز شهر ایجاد می شود که مشکلات ترافیکی را به همراه خواهد داشت.

در غرب گرگان فقط چهارشنبه بازار را داریم در شرق گرگان هیچ بازاری نداریم از این رو تمایل شهروندان برای خرید به مرکز شهر ایجاد می شود که مشکلات ترافیکی را به همراه خواهد داشت.

این عضو شورا بازارچه مطهری را ظرفیتی برای ایجاد اشتغال و ساماندهی دستفروشان دانست و اذعان کرد: متاسفانه شهرداری این فضا را برای فروش گذشته است.

وی ادامه داد: با توجه به پراکندگی جمعیت، باید بازارچه های دائمی در نقاط مختلف شهر وجود داشته باشد. در ناهار خوران میوه فروشی به مساحت ۹ متر مربع داریم که ۱۵ تا ۲۰ متر مربع فضای پیاده رو برای نمایش کالا اشتغال کرد؛ به نوعی فضای تجاری انبار به شمار می آید در حالی که قانونا نمی توانند از پیاده رو برای رونمایی از محصولاتش استفاده کنند.

وی در توضیح تاسیس سازمان میادین و تره بار، گفت: این سازمان در کلان شهرها بیشتر جواب می دهد و از طرفی وزارت کشور با توجه به مساحت ۳هزار و ۴۰۰ هکتاری که شهرگرگان دارد بعید می دانم چنین مجوزی را بدهد چون این اتفاق در کلانشهر و شرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر با بالا می افتد.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان اضافه کرد: اعتقاد دارم که با توجه به پراکندگی جمعیت در شهر گرگان باید جانمایی بازارچه دائمی انجام شود.

چهارشنبه بازار نیاز شهروندان را پاسخ گو نیست

وی چهارشنبه بازار را بازارچه ای دوره ای دانست و گفت: وجود این بازار قدری از نیازهای شهروندان را برطرف می کند و به دلیل دائمی نبودن آن، نمی توان در تمام روزهای هفته، از آن بهره جست از این رو جانمایی مراکز فروش میوه و تره باره و سایر محصولات از ضروریات برای شهر گرگان به شمار می رود.

وی با بیان این نکته که شرایط استاندارد برای چهارشنبه بازار گرگان نیز رعایت نشده، افزود: این بازار فاقد پارکینگ است؛ در روزهای چهارشنبه برای عبور از این مسیر شهروندان با مشکل مواجه می شوند در صورتی که باید ایجاد یک کنار گذر، بخش عمده ای از ترافیک این مسیر کاهش می یافت.

احداث بازاچه دائمی برای رفاه حال شهروندان و دسترسی آسانتر آنها به محصولات مورد نیاز یک ضرورت است از طرفی ساخت این بازارچه ها جدای از ایجاد اشتغال و جلوگیری از هرگونه تخلف و غیر قانونی به کاهش ترافیک شهر و کمتر شدن هزینه شهروندان برای عبور و مرور کمک زیادی خواهد کرد از این رو انتظار می رود شهرداری این اقدام را در دستور کار خود قرار داده و با توجه به وعده اعضای شورا در سال آینده این مهم، اجرایی شود.