ملاقات امیر عبداللهیان با خانواده دو ایرانی زندانی درکنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده دو زندانی ایرانی در کنیا با حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ملاقات و خواستار آزادی هرچه سریعتر عزیزانشان از زندان های کنیا و بازگشت آنان به میهن اسلامی مان شدند.

معاون وزیر امور خارجه در این ملاقات با بیان تلاشهای وزارت امورخارجه جهت آزادی این عزیزان در زمینه های مختلف کنسولی و حقوقی و با اشاره به روابط حسنه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر شاهد ثمرات این تلاشها و بازگشت این دو عزیز به میهن اسلامی و کانون خانواده هایشان باشیم.

یادآوری می گرددآقای ابوالفتحی و آقای موسوی در سال ۹۱ با دخالت بیگانگان و اتهامات واهی دستگیر شده و سه سال است که در حبس بسر می برند.