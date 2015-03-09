جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۶۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۸ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۹ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار ۶۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۹۶ تومان، هر یورو را ۳۷۴۰ تومان، هر پوند را ۵۱۹۶ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۱ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)