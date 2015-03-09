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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۳۵

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز ‌دوشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۶۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۸ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۹ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار ۶۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۹۶ تومان، هر یورو را ۳۷۴۰ تومان، هر پوند را ۵۱۹۶ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۱ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۶۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۵۸۰۰۰
نیم سکه۵۰۹۰۰۰
ربع سکه۲۷۶۰۰۰
گرمی۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۷۶۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۹۶
یورو۳۷۴۰
پوند۵۱۹۶
درهم۹۳۱
کد مطلب 2514957

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