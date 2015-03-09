به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی در حاشیه نشست تبیین سیاست ها و برنامه های فرهنگی، قرآنی وزارتخانه که صبح امروز در هتل المپیک برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره استعفای افشین داوری از ریاست فدراسیون دوومیدانی گفت: نامه استعفای وی دو روز پیش به دست من رسید ولی هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است. باید ببینم موضوع چیست و صحبت کنم، اگر تمایل برای ماندن نداشته باشد با این استعفا موافقت می شود.

اگر نیاز باشد در خصوص میزبانی جام ملت های آسیارایزنی می کنیم

وی همچنین درخصوص نامزدی ایران برای میزبانی جام ملت های 2019 آسیا و این که شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون آسیا درگفتگو با علی کفاشیان موضوع نبودن حامی مالی را مطرح کرده است گفت: آن چه که با قوانین داخلی کشورمان همخوانی داشته باشد را می پذیریم ودرغیر این صورت نمی توانیم قبول کنیم؛ به هر حال آن ها برای برگزاری استانداردهایی دارند که باید رعایت کنیم.

اوبا اشاره به حمایت وزارت ورزش و جوانان برای کسب میزبانی جام ملت های آسیا تصریح کرد: در این خصوص اگر نیاز باشد رایزنی می کنیم و فدراسیون هم باید پیگیر باشد.

حق پخش تلوزیونی باید به صورت قانون در مجلس تصویب شود

وزیر ورزش و جوانان در مورد حق پخش تلویزیونی هم اظهار داشت: حق پخش تلویزیونی باید به صورت یک قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا در آینده مشکلی دراین خصوص ایجاد نشود اما اکنون حق پخش تلویزیونی محمل قانونی ندارد و صرفا کمکی است که صدا و سیما باید به ورزش بپردازد.

گودرزی در خصوص تیم فوتبال امید هم گفت: وظیفه وزارت ورزش و جوانان حمایت از این تیم است و البته وظیفه مستقیم بر عهده فدراسیون فوتبال است تا این تیم را ازنظر فنی، تکنیکی و تاکتیکی آماده کند و اگر مشکل خاصی داشتند در صورتی که منعکس کنند همه تلاش خود را برای حل آن انجام خواهیم داد.

قانون نظام جامع باشگاه داری در دست تدوین است

وی درپاسخ به سوالی که آیا با واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس به مشکلات تیم های راه آهن، داماش و ذوب آهن مواجه نخواهند شد؟ بیان داشت: قانون نظام جامع باشگاه داری دردست تدوین است که باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود اما اکنون ما کفیل دو باشگاه هستیم که در اختیار دولت هستند و خصوصی خواهند شد.

وی در مورد واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال اظهار کرد: قیمت واگذاری این دو باشگاه را سازمان خصوصی سازی براساس کار کارشناسی اعلام می کند. شاخص های قیمت گذاری در سازمان خصوصی سازی هست و باید به آن احترام گذاشت. به اعتقاد من قیمت ها مناسب است و امیدوارم هرچه سریعتر خصوصی سازی صورت گیرد. اگر این بار هم مشتری پیدا نشود مرحله سوم مزایده برگزار می شود.

وزیر ورزش و جوانان گفت: پس از خصوصی شدن باشگاه ها ، سازمان های ناظر بر شرکت های خصوصی کار این باشگاه ها را زیر نظر خواهند گرفت.

نظام نامه فرهنگی ورزش هفته آینده تقدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی می شود

وزیر ورزش و جوانان در خصوص نشست امروز هم گفت: در حوزه فرهنگ و ورزش باید تلاش های گسترده ای انجام شود و متاسفانه سالها است که به مشکلات رفتاری و شخصیتی درمجامع ورزشی کم توجهی شده و با تصویب نظام نامه ورزشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی این مشکلات حل خواهد شد.

گودرزی تصریح کرد: البته فدراسیون ها باید مراقبت کنند و به مساله اخلاق و رفتار توجه کنند تا رفتارهای ناهنجار در ورزش کم شود.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه در جمع خبرنگاران افزود: نتایج آسیب شناسی های انجام شده نشان می دهد که وضعیت فرهنگی در ورزش مطلوب نیست و باید این وضعیت بهبود یابد.

وی گفت: در سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه نگارش نظام نامه فرهنگی تکلیفی به دوش ما گذاشت که تا به امسال (سال 93 ) هیچ کسی به آن توجه نکرد اما وزارت ورزش و جوانان امسال به این موضوع توجه کرد و این نظام نامه در هفته آینده تقدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی می شود تا پس از تصویب به عنوان یک دستورالعمل فرهنگی در باشگاه ها و فدراسیون ها مورد استفاده قرار گیرد.

حساسیت ایجاد کردن در خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها به سود ورزش بانوان نیست

وزیر ورزش و جوانان در مورد حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت: پرداختن یک طرفه به حضور بانوان در ورزشگاه ها و مطرح کردن آن با صدای بلند به نحوی که ایجاد حساسیت کند، به سود ورزش بانوان نیست. کارگروهی تشکیل شده و چارچوب هایی تدوین شده است و فکر می کنم در یکی از کمیته های شورای عالی امنیت ملی نیز این موضوع مطرح شده است. در صورت تصویب این موضوع، اتفاقات خوبی خواهد افتاد تا بخشی از مشکلات با رعایت قوانین حل شود. لایحه ای برای جدایی جوانان از ورزش نوشته شده که به دولت و مجلش ارائه خواهد شد

وی در مورد احتمال جدایی بخش جوانان از ورزش اعلام کرد: نظر وزارت ورزش بر تفکیک جوانان از ورزش است و لایحه ای در این زمینه نوشته شده و به مجلس و دولت ارایه خواهد شد.

فدراسیون های ورزشی باید از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند

گودرزی در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای کنترل هزینه هاا ست و در این زمینه باید فدراسیون های ورزشی از سفرهای غیر ضروری خودداری و از تولیدات داخلی حمایت کنند.