به گزارش خبرگزاری مهر در پی طرح شکایت های مشابه با موضوع کلاهبرداری از تعدادی از مالباختگان که طی آن افرادی از طریق انتشار آگهی در روزنامه های و تحت عنوان فروش خودرو سالم و صفر اقدام به فروش خودروهای چپی و یا تصادفی به آنها کرده بودند، پرونده ای در شعبه چهارم دادیاری دادسرای ناحیه ۲ تهران تشکیل و موضوع جهت رسیدگی در دستور کار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

اظهارات تعدادی از مالباختگان تمامی مالباختگان در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که خودروهای خریداری شده را از طریق آگهی درج شده در روزنامه های کثیرالانتشار پیدا کرده و در زمان بازدید خودرو، افراد دیگری قصد خرید همان خودرو را داشته اند و حتی این افراد با پیشنهاد پرداخت مبالغی بین ۲۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان درخواست کرده اند تا از خرید خودرو منصرف شوند و همین موضوع باعث ترغیب و تشویق تمامی آنها برای خرید خودرو شده است.

یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ۱۵ بهمن ماه و از طریق آگهی یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و تماس تلفنی با فروشنده ی یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید رنگ، به فلکه اول آریاشهر رفتم در زمان بازدید خودرو، یک مشتری جوان نیز قصد خرید خودرو را داشت و اصرار بسیار زیادی می کرد تا ماشین را خریداری کند حتی زمانیکه فروشنده عنوان کرد که در خصوص فروش خودرو با بنده به توافق رسیده ، این شخص مرا به گوشه ای برد و با پیشنهاد پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از من درخواست کرد که خودم را از معامله ی خرید خودرو کنار بکشم تا او بتواند ماشین را خریداری کند. با دیدن اصرار این شخص و به تصور اینکه یک دستگاه خودرو در حد صفر را به قیمت مناسبی خریداری می کنم، تصمیم گرفتم تا هرچه سریع تر این خودرو را خریداری کنم به همین علت و به درخواست بنده ، با فروشنده به محضر رفته و پس از پرداخت بیش از ۳۰ میلیون تومان خودرو را خریداری کردم.

کلاهبرداری میلیونی این مالباخته در خصوص نحوه اطلاع از چپی بودن خودرو خود عنوان داشت: پس از خرید خودرو و گذاشتن قرار بعدی در مرکز تعویض پلاک، خودرو را برای قیمت گذاری و مشخص کردن قیمت واقعی خودرو نزد یکی از دوستانم که در زمینه خرید و فروش ماشین فعالیت دارد برده و او نیز پس از وارسی دقیق خودرو عنوان داشت که خودرو تمام رنگ است و خودرو بیش از ۲۰ میلیون تومان ارزش ندارد بلافاصله با فروشنده تماس گرفته و موضوع را به او اطلاع دادم اما او در پاسخ مدعی شد که از این موضوع اطلاع نداشته و خود او نیز خودرو را به تصور سالم بودن خریداری کرده و با شرایطی که بنده به ایشان در خصوص تصادفی بودن خودرو توضیح داده بودم تنها حاضر است تا خودرو را به مبلغ واقعی آن یعنی در حدود ۲۰ میلیون تومان خریداری کند. بنده نیز که چاره ای نداشتم و خودرو نیز دائما در مقابل چشمانم قرار داشت و مرا از لحاظ روحی آشفته می کرد، تصمیم گرفتم تا خودرو را با شرایط جدید و به همان قیمت ۲۰ میلیون تومان بفروشم اما فروشنده خودرو بار دیگر مدعی شد که خودش در تهران حضور ندارد اما شخصی را معرفی می کند تا خودرو را از من خریداری کند و بنده نیز پس از ملاقات با این شخص، خودرو پژو پارس را به مبلغ ۲۰ میلیون فروخته و در واقع با ۱۰ میلیون تومان خسارت بازپس دادم.

مالباخته دیگری نیز در اظهاراتش عنوان داشت که یک دستگاه خودرو ال ۹۰ مدل سال ۱۳۹۱ را در مورخه ۱۹ بهمن ماه به مبلغ ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خریداری کرده اما پس از وارسی دقیق خودرو از سوی یکی از دوستانش متوجه شده است که خودرو تمام رنگ و چپی است و فروشنده تنها قبول کرده تا وی را به شخص دیگری به عنوان خریدار معرفی کند و این شخص نیز خودرو ال ۹۰ را به قیمت ۲۶ میلیون تومان خریداری و در حقیقت بازپس گرفته است.

آغاز تحقیقات پلیسی با توجه به شیوه و شگرد خرید و فروش خودروها و شناسایی دهها مالباخته ای که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری و در حقیقت اخاذی قرار گرفته بودند ، کارآگاهان پایگاه دوم با بررسی مشخصات خودروهای ال ۹۰ ، ۲۰۶ و پژو پارس فروخته شده به شکات پرونده اطمینان پیدا کردند که تعداد خودروهای فروخته شده محدود بوده و متهمین پرونده هر بار پس از فروش خودروها تحت عنوان خودروهای سالم و صفر و در ادامه بازپس گیری خودروها، اقدامات کلاهبرداری خود را مجددا با انتشار آگهی فروش خودرو در روزنامه ها تکرار و همان خودروهای قبلی را اینبار به مالباختگان جدید فروخته اند و این چرخه فروش و بازپس گیری خودروها چندین بار و برای دهها مالباخته تکرار شده است.

دستگیری دو متهم با قطعی شدن اقدامات کلاهبردارانه در پرونده و با بررسی تراکنش های مالی صورت گرفته در زمان خرید و فروش خودروها، دو متهم پرونده بنام های "مصطفی"(متولد ۱۳۶۳) و "محمود" (متولد ۱۳۶۸) شناسایی و هر دو نفر آنها ۱۱ اسفند ماه در عملیات ویژه پلیسی در محل یکی از مراکز خرید و فروش خودرو شناسایی و دستگیر و برای انجام تحقیقات به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

شاکیان مراجعه کنند

سرهنگ کارآگاه داوود مرادی رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به تراکنش مالی بیش از یک میلیارد تومانی حساب های بانکی این دو متهم، گفت : تا زمان دستگیری متهمین پرونده، ده ها مالباخته با طرح شکایت های مشابه به مقام قضایی و پایگاه دوم پلس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کرده اند که خوشبختانه از زمان دستگیری این دو متهم شاهد کاهش بسیار زیادی در خصوص پرونده هایی با موضوع فوق در سطح شهر تهران هستیم.

وی در ادامه گفت: با توجه به شناسایی متهمان از سوی دهها مالباخته ، قرار قانونی از سوی مقام محترم قضایی صادر و هر دو متهم بری انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر شکات و مالباختگان در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند، از تمامی شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان و طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی - خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.