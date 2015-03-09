انتشار شماره ششم فصلنامه «پژوهش هنر» با موضوع کارآفرینی در هنر

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ششم فصلنامه «پژوهش هنر» با انتشار گفتار و آثاری از کورش پرند، حمیدرضا شش‌جوانی، راضیه یاسینی، بهنام زنگی، ابوالحسن ریاضی، عبدالرحیم رحیمی، فرزانه چاوش‌باشی، بدرالدین احمدی، قاسم رمضان‌پور نرگسی، قباد کیانمهر، محمدتقی آشوری، محمدعلی قره، مهناز شایسته فر، تکتم فرمانفرمایی و دیگر اساتید و پژوهشگران عرصه اقتصاد و فرهنگ، موضوع کارآفرینی را در عرصه هنر بررسی کرده است.

در این شماره مقالاتی در مرور نقش تجارت الکترونیکی در توسعه کارآفرینی هنر، نقش آموزش مستمر و بهپویی مهارتی در ترویج فن‌آفرینی و کارآفرینی هنری حرفه‌ای و یادداشت‌هایی درباره هنر کارآفرینی و بررسی نقش کارآفرینی هنری در توسعه فرهنگی کشور با تاکید بر حراجی های هنری منتشر شده است.

در بخش «واکاوی» این نشریه هم پرچم ایران در گذر تاریخ بررسی شده است.

کارآفرینی در هنر یا هنر کارآفرینی، تجاری سازی صنایع دستی، نقش جمعه بازار صنایع دستی تهران در عرضه آثار دانشجویی از دیگر مباحثی است که در این شماره «پژوهش هنر» بررسی شده است.

داوری مطالب علمی و مقالات پژوهش این شماره توسط اساتیدی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش معتبر کشور صورت گرفته است. پژوهش هنر فصلنامه‌ای پژوهشی است که با مدیرمسوولی و سردبیری بهنام زنگی منتشر شده و در هر شماه به یکی از حوزه‌های مهم و ضروری فرهنگ و هنر می‌پردازد. سردبیری تخصصی این شماره بر عهده محمود طاووسی است.