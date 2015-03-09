مراکز ترک اعتیاد لرستان در سال ۹۴ ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: مطابق بررسی های حوزه درمان استان مراکز ترک اعتیادی وجود دارند که متهمین ردیف اول توزیع متادون و شربت تریاک هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد: مراکز ترک اعتیاد زیادی در استان وجود دارد که برای درمان معتادان از متادون استفاده می کنند و کار اصلی آن ها این بوده که مانند داروخانه ها متادون توزیع می کنند لذا بایستی شرایطی فراهم شود که این مراکز از انفعال خارج شوند.

ساکی از ساماندهی مراکز ترک اعتیاد تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و گفت: تعداد مراکز ترک اعتیاد در لرستان دو تا سه برابر مراکز سایر استان ها بوده ولی متاسفانه بهره وری آنها بسیار کم است که در این راستا ما طی سال آینده اقدام به ساماندهی این مراکز در سطح استان خواهیم کرد.

وی بر ضرورت راه اندازی مراکز ماده ۱۶ برای زنان تاکید کرد و افزود: ظرفیت مراکز ماده ۱۶ کم بوده و عده زیادی پشت در این مراکز مانده و از خدمات آن محروم هستند که در این راستا لازم است مراکز ماده ۱۶ در استان گسترش یابند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان داشت: در سال ۹۰ ساختمانی بعنوان مرکز مشاوره ترک اعتیاد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داده شد که بعلت تامین نشدن امنیت پرسنل در آن از آن استفاده نشده به همین دلیل این ساختمان بلاتکلیف باقی مانده است.

بنابراین گزارش در این جلسه مقرر شد ساختمان مرکز خدمات و مشاوره توسط دو دستگاه کمیته امداد و علوم پزشکی تا ۲۶ اسفند سالجاری تعین تکلیف شود.