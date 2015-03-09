تسلط نیروهای امنیتی و پیشمرگه بر مناطق جدید در کرکوک و صلاح الدین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغد پرس، فرماندهی عملیات بغداد با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در چهارمین روز عملیات نجم السودانی برای پاکسازی مناطق شرق الکرمه از داعش، ۸۴ تروریست به هلاکت رسیده اند و هشت خودرو منهدم و ۱۰۱ بمب خنثی شده است.

یک منبع امنیتی در کرکوک بیان کرد: نیروهای پیشمرگه موفق به تسلط بر روستای ملا عبدالله در جنوب کرکوک شدند. سرکرده های داعش از ناحیه الریاض در جنوب شرق کرکوک به سوی موصل فرار کرده اند.

یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین از پاکسازی سه روستا در اطراف الدور شامل الآبار، محمد الفرحان و جدعان العلی خبر داد.