۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۰۱

راستگو:

رفع مشکلات ترافیکی شیراز با هماهنگی دستگاه ها رفع می شود

شیراز – عضو شورای شهر شیراز گفت: مشکلات ترافیکی شهر شیراز تنها با هماهنگی میان دستگاه های مختلف رفع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی راستگو بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز تاکید کرد: اگر بخواهیم به سلامتی جامعه شهری شیراز علی الخصوص درایام نوروز توجه داشته باشیم باید  شورا و شهرداری، سازمان ترافیک، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار شهری ، پایانه های شهری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، و سازمان  صداو سیمای همگی شورایی عمل کنند و شهر شیراز را انگونه که در خور سومین حرم اهل بیت(ع) است معرفی کنند.

وی ادامه داد: به طور حتم اگر نهادهایی مختلف با اتحاد و همدلی نگاه درستی به ترافیک و پیامدهای ترافیکی داشته باشند مشکلات رفع می شود.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: با توجه به اینکه چند روزی به ایام عید نوروز ۹۴ باقی نمانده و سفرهای شهری یکی از ارکان ترافیک شهری است، باید دو سازمان شهرداری یعنی تاکسیرانی و اتوبوسرانی با ایجاد ایستگاه درنقاطی که بیشترین مسافر را دارند اقدام کند.

راستگو ادامه داد: ساماندهی اتوبوس و تاکسی های درون شهری که شاید ۶۰ درصد از مسافرتهای شهری را پوشش می دهند لازم است با توجه به اینکه  حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس و حدود سه هزار تاکسی در شهر شیراز وجود دارند که آنهم  خیلی از این اتوبوس ها  و تاکسی ها یا از رده خارج  هستند  یا هیچ گونه امکانات از جمله صندلی  سالم یا پرده و ... ندارند.

وی با اشاره به وضعیت پارکینگ ها نیز گفت: متاسفانه در روزهای عادی شاهد وضعیت ترافیکی شدید می باشیم چه برسد  به ایام نوروز  که ماشین ها در خیابان ها سرگردان  و باعث کاهش ایمنی عابر پیاده و کاهش ظرفیت معابر و تقاطع ها  که پارکینگ ها جوابگو نیستند.

راستگو افزود:  شهرداری و دیگر ارگان هایی که نقش در مدیریت  و ساماندهی پارکینگ ها دارند تقاضا دارم که نگاه ویژه ای در این خصوص داشته باشند.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: به نظر می رسد که در بعضی خیابان ها یا تابلو وجود ندارد و یا اگر هست قابل رویت نیست.

