رفع مشکلات ترافیکی شیراز با هماهنگی دستگاه ها رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی راستگو بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز تاکید کرد: اگر بخواهیم به سلامتی جامعه شهری شیراز علی الخصوص درایام نوروز توجه داشته باشیم باید شورا و شهرداری، سازمان ترافیک، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار شهری ، پایانه های شهری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، و سازمان صداو سیمای همگی شورایی عمل کنند و شهر شیراز را انگونه که در خور سومین حرم اهل بیت(ع) است معرفی کنند.

وی ادامه داد: به طور حتم اگر نهادهایی مختلف با اتحاد و همدلی نگاه درستی به ترافیک و پیامدهای ترافیکی داشته باشند مشکلات رفع می شود.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: با توجه به اینکه چند روزی به ایام عید نوروز ۹۴ باقی نمانده و سفرهای شهری یکی از ارکان ترافیک شهری است، باید دو سازمان شهرداری یعنی تاکسیرانی و اتوبوسرانی با ایجاد ایستگاه درنقاطی که بیشترین مسافر را دارند اقدام کند.

راستگو ادامه داد: ساماندهی اتوبوس و تاکسی های درون شهری که شاید ۶۰ درصد از مسافرتهای شهری را پوشش می دهند لازم است با توجه به اینکه حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس و حدود سه هزار تاکسی در شهر شیراز وجود دارند که آنهم خیلی از این اتوبوس ها و تاکسی ها یا از رده خارج هستند یا هیچ گونه امکانات از جمله صندلی سالم یا پرده و ... ندارند.

وی با اشاره به وضعیت پارکینگ ها نیز گفت: متاسفانه در روزهای عادی شاهد وضعیت ترافیکی شدید می باشیم چه برسد به ایام نوروز که ماشین ها در خیابان ها سرگردان و باعث کاهش ایمنی عابر پیاده و کاهش ظرفیت معابر و تقاطع ها که پارکینگ ها جوابگو نیستند.

راستگو افزود: شهرداری و دیگر ارگان هایی که نقش در مدیریت و ساماندهی پارکینگ ها دارند تقاضا دارم که نگاه ویژه ای در این خصوص داشته باشند.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: به نظر می رسد که در بعضی خیابان ها یا تابلو وجود ندارد و یا اگر هست قابل رویت نیست.