به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست یک بر صفر مقابل تراکتورسازی تبریز در حالی برگزار شد که این جلسه تمرینی با حواشی خاصی همراه بود.

* در حالی که بازیکنان ساعت ۱۵:۰۰ برای شروع تمرین وارد زمین شدند، کادر فنی جلسه ۳۰ دقیقه ای را با بازیکنان برگزار کرد و این تمرین از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه برگزار شد.

* بازیکنان حدود ۳۰ دقیقه به دویدن دور زمین پرداختند و بازیکنان اصلی که روز گذشته مقابل تراکتورسازی به میدان رفته بودند، پس از دویدن تمرین را ترک کردند.

* پیام صادقیان با لباس شخصی در مجموعه درفشی‌فر حاضر شد و تمرین نکرد. سوشا مکانی هم به علت اینکه از مچ پا احساس درد می کرد، در تمرین حضور نداشت و پیش از آغاز آن، مجموعه درفشی‌فر را ترک کرد.

* فرناندو گابریل و مهدی طارمی غایبان این جلسه تمرینی بودند.

* آقا وسط برنامه‌ای بود که درخشان برای این جلسه تمرینی در نظر گرفته بود که طی آن تاکید داشت بازیکنان به درستی عمل پرسینگ و پاسکاری را انجام دهند.

* در جریان این تمرین بازرسی از سوی اداره مالیات در تمرین پرسپولیس حاضر شد و فرم‌های مالیاتی را بین سرخ‌پوشان پخش کرد. این در حالی بود که هیچ‌یک از اعضای تیم فوتبال پرسپولیس این فرم‌ها را پر نکردند.

* سرخ پوشان به فوتبال درون تیمی در نصف زمین مشغول شدند که درخشان طی آن به بازیکنان با صدای بلند تذکرات فنی را ارائه می داد.

* حدود ۳۰ هوادار از نزدیک این جلسه تمرینی را نظاره‌گر بودند.

* سرخ پوشان پس از فوتبال با دویدن دور زمین و حرکات کششی بدن‌هایشان را سرد کردند و این تمرین حدود ساعت ۱۶:۴۵ خاتمه یافت.