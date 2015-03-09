به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پورمهدی بعداز ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه فرمانداران، بخشداران و دهیاران استان در جمع خبرنگاران از کمک ۱۳۰۰ میلیارد ریالی دولت به دهیاری‌های استان خبر داد و افزود: افزایش زیرساخت ها و امکانات رفاهی باعث کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها می شود.

وی با بیان اینکه امیدوارم دهیاران اعتبارات تخصیص یافته را برای توسعه همه جانبه روستا مصرف کنند، ادامه داد: ۱۷۰۰ دهیاری در استان وجود دارد که نیاز است دهیار به عنوان متولی امور روستا در عمران روستاها تلاش کنند.

پورمهدی سپس با تاکید بر اینکه تا امروز مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی به دهیاری ‌های استان در سال جاری پرداخت شده، ابراز داشت: اشتغال روستائیان و توجه به اقتصاد آنها باعث توسعه همه جانبه شده و برای همین باید نگاه ویژه ای به اشتغال روستائیان داشت و آن را در اولویت قرار داد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توسعه زیرساخت ها یکی از محورهای توسعه روستایی است و متاسفانه توجه چندانی به موضوع اشتغال و اقتصاد روستایی نشده است.

وی به تجهیز دهیاری ها نیز تاکید کرد و افزود: تاکنون ۶۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و خودروهای آتش نشانی و ایمنی در اختیار روستاها قرار گرفته است.