به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز سه شنبه استقلال در یک هوای خوب زمستانی و در حضور نزدیک به ۱۰۰ تماشاگر در کمپ اختصاصی زنده یاد ناصر حجازی برگزار شد. در تمرین امروز سرمربی استقلال حدود ۵۰ دقیقه دیرتر از همیشه در تمرین حضور پیدا کرد.

* غفور جهانی بازیکن سالهای دور تیم ملی ایران در تمرین استقلال حضور پیدا کرد و برای دقایقی شاهد تمرین آبی پوشان بود. وی علت حضورش در تمرین را دیدن سرمربی استقلال عنوان کرد.

* میلاد شیخ فخر الدینی، بهنام برزای و جاسم کرار غایبان تمرین آبی پوشان بودند.

* قبل از شروع تمرین به خاطر نتایج خوبی که استقلال در این چند هفته اخیر گرفته است توسط علاقه مندان به این تیم یک گوسفند قربانی شد.

* یعقوب کریمی حدود ۲۰ دقیقه به طور انفرادی دور زمین دوید و سپس در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد.

* ایوب اصغرخانی سرمربی تیم جوانان استقلال و ادموند اختر در تمرین حضور داشتند و دقایقی با یکدیگر به گفتگو نشستند.

* وحید طالب لو و محسن فروزان زیر نظر کریم بوستانی تمرینات ویژه ای را انجام دادند.

* شکست روز گذشته پرسپولیس سوژه بازیکنان استقلال بود و آنها معتقد بودند که پرسپولیسی ها اگر این روند را ادامه دهند به لیگ یک سقوط خواهند کرد!

* میرشاد ماجدی سرپرست تیم استقلال در تمرین امروز غایب بود.

* در ابتدای تمرین جواد زرینچه در غیاب قلعه نویی دقایقی را با بازیکنان صحبت کرد و پس از صحبت های او بازیکنان ابتدا دور زمین دویدند، بدن های خود را گرم کرده و سپس به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند و در بخش بعدی بازی آقاوسط را انجام دادند و در آخرین بخش تمرین که سرمربی استقلال هم به دقت آن را تماشا می کرد فوتبال درون تیمی را در قالب دو تیم سبز و صورتی انجام دادند که قلعه نویی در لحظاتی بازی را قطع می کرد و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز پنجشنبه و از ساعت ۱۸:۱۵ از هفته بیست و سوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان نفت تهران خواهد بود.