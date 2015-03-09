۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۳۲

گزارش تمرین امروز استقلال؛

تاخیر قلعه‌نویی و حضور یک مهمان ویژه/ پرسپولیس سقوط می کند!

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاخیر در محل تمرین روز دوشنبه آبی پوشان حاضر شد. یک بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران هم برای دیدن قلعه نویی در تمرین آبی پوشان حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز سه شنبه استقلال در یک هوای خوب زمستانی و در حضور نزدیک به ۱۰۰ تماشاگر در کمپ اختصاصی زنده یاد ناصر حجازی برگزار شد. در تمرین امروز سرمربی استقلال حدود ۵۰ دقیقه دیرتر از همیشه در تمرین حضور پیدا کرد.

* غفور جهانی بازیکن سالهای دور تیم ملی ایران در تمرین استقلال حضور پیدا کرد و برای دقایقی شاهد تمرین آبی پوشان بود. وی علت حضورش در تمرین را دیدن سرمربی استقلال عنوان کرد.

* میلاد شیخ فخر الدینی، بهنام برزای و جاسم کرار غایبان تمرین آبی پوشان بودند.

* قبل از شروع تمرین به خاطر نتایج خوبی که استقلال در این چند هفته اخیر گرفته است توسط علاقه مندان به این تیم یک گوسفند قربانی شد.

* یعقوب کریمی حدود ۲۰ دقیقه به طور انفرادی دور زمین دوید و سپس در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد.

* ایوب اصغرخانی سرمربی تیم جوانان استقلال و ادموند اختر در تمرین حضور داشتند و دقایقی با یکدیگر به گفتگو نشستند.

* وحید طالب لو و محسن فروزان زیر نظر کریم بوستانی تمرینات ویژه ای را انجام دادند.

* شکست روز گذشته پرسپولیس سوژه بازیکنان استقلال بود و آنها معتقد بودند که پرسپولیسی ها اگر این روند را ادامه دهند به لیگ یک سقوط خواهند کرد!

* میرشاد ماجدی سرپرست تیم استقلال در تمرین امروز غایب بود.

* در ابتدای تمرین جواد زرینچه در غیاب قلعه نویی دقایقی را با بازیکنان صحبت کرد و پس از صحبت های او بازیکنان ابتدا دور زمین دویدند، بدن های خود را گرم کرده و سپس به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند و در بخش بعدی بازی آقاوسط را انجام دادند و در آخرین بخش تمرین که سرمربی استقلال هم به دقت آن را تماشا می کرد فوتبال درون تیمی را در قالب دو تیم سبز و صورتی انجام دادند که قلعه نویی در لحظاتی بازی را قطع می کرد و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز پنجشنبه و از ساعت ۱۸:۱۵ از هفته بیست و سوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان نفت تهران خواهد بود.

