بارش برف و باران در نیمه شمالی کشور/ کاهش ۵ درجه ای دمای پایتخت

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی روز دوشنبه با نفوذ جریان های سرد شمالی در نوار شمالی کشور، در سواحل دریای خزر، دامنه های شمالی البرز و شمال شرق کشور ابرناکی، کاهش دما، بارش باران و برف و وزش باد و از بعد از ظهر بارش های پراکنده در دامنه های جنوبی البرز و برخی مناطق شمال غرب کشور پیش بینی می شود.

به گفته وی، دریای خزر طی این مدت مواج خواهد بود . همچنین در برخی نقاط غرب، جنوب غرب، جنوب و مرکز کشور ابرناکی، وزش باد، بارش باران و در مناطق مرتفع و کوهستانی بارش برف رخ می دهد. همچنین از اواخر روز دوشنبهف سه شنبه و چهار شنبه در برخی نقاط شرق و جنوب شرق وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

وظیفه اظهار داشت: از اواسط فردا ضمن کاهش بارش در غرب سواحل شمالی کشورف در ارتفاعات البرز، برخی نقاط مرکز، شرق، شمال شرق و ارتفاعات مرکزی زاگرس ابرناکی، وزش باد های نسبتا شدیدف بارش باران و در مناطق مرتفع و کوهستانی بارش برف رخ می دهد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: این وضعیت روز چهارشنبه در مناطق مرکز، شرق، جنوب و جنوب شرق کشور رخ خواهد داد. طی روز های چهارشنبه و پنج شنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج پیش بینی می شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی از روز دوشنبه در کشور روز دوشنبه موجب بارش باران و در مناطق مرتفع و کوهستانی بارش برف در استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، گیلان، مازندران و گلستان خواهد شد.

وظیفه یادآور شد: روز سه شنبه بارش باران و برف در استانهای کرمان، خراسان رضوی و دامنه های البرز در استانهای تهران و سمنان و بارش باران در استانهای خراسان جنوبی، جنوب یزد و جنوب اصفهان پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تأکید کرد: چهارشنبه بارش باران و برف با رعد و برق در استان کرمان و بارش باران با رعد و برق در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب فارس پیش بینی می شود. که با توجه به پیش بینی بارش برف توصیه می شود، در جاده ها و مسیرهای کوهستانی مناطق یاد شده تمهیدات لازم اتخاذ شود.

به گفته وی، همچنین از بعد از ظهر روز سه شنبه و طی روز چهارشنبه در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان وزش باد شدید پیش بینی می شود که در برخی نقاط این استانها با گرد و خاک همراه خواهد بود..

وظیفه اظهار داشت: فردا آسمان تهران ابری در پاره ای نقاط همراه با بارش پراکنده و در ارتفاعات بارش برف و وزش باد و اوایل شب کاهش ابر خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با ۵ درجه کاهش نسبت به امروز به ترتیب به ۱۰ و ۱ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.