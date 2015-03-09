دستگاه های اجرایی برنامه های خود برای حفظ محیط زیست را تقویت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار گفت: ایشان در این دیدار مباحث راهبردی و کلیدی را با نگاهی فراگیر و جامع مطرح کردند.

مسئولیت قوای سه گانه در موضوع محیط زیست

به گفته وی، حفظ محیط زیست محدود به سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها نیست، بلکه بسیاری از دستگاه ها و شاید بتوان گفت همه دستگاه ها و قوای کشور در موضوع محیط زیست مسئولیت دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهمترین مسایل موجود در این بخش را هماهنگی فرابخشی عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری به خوبی به این موضوع اشاره کردند و تاکید کردند که همه دستگاه ها باید هم راستا شوند و در مسیر یک هدف مشترک که همان توسعه پایدار است حرکت کنند .

لزوم هم راستایی دستگاه های اجرایی در حفاظت از محیط زیست

ابتکار افزود: رهبر معظم انقلاب در این دیدار تصریح کردند محیط زیست برای نسل های آینده حفظ شود .

تجاوز به جنگلها و محیط زیست جرم است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار تاکید کردند که تجاوز به منابع طبیعی ، جنگلها و محیط زیست جرم است و به هیچ عنوان نباید اتفاق بیفتد و با متجاوزین به اراضی ملی و گروه های فشار که منافع خاصی دارند و دنبال منافع شخصی هستند؛ قاطعانه باید برخورد شود.

بیانات مقام معظم رهبری یک فرصت استثنایی

به گفته ابتکار، این دیدار و بیانات ارزنده رهبر معظم انقلاب، فرصت استثنایی برای هم راستایی بین قوای سه گانه در امور اجرایی، قضایی و قانونگذاری بود که همه باید دنبال کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: این هم گرایی و هم راستایی بسیار مهم و ضروری است و قطعاً دستگاه ها باید در این باره برنامه هاشان را برای حفظ محیط زیست تقویت کنند.

به گفته وی، اهمیت محیط زیست در شرایطی که اکنون در آن قرار داریم و خشکسالی های پی در پی و فشار های مضاعف فعالیت های صنعتی، شهری و تجاری بر محیط زیست شاهد هستیم که نشان دهنده شرایط حاد و بحرانی محیط زیست کشور و لزوم جبران آسیب هاست.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه این دیدار انگیزه های فعالان محیط زیست را چند برابر کرد افزود: از این بابت خوشحالیم و آنرا باعث دلگرمی همه دوستداران طبیعت و محیط زیست کشور می دانیم.

حفظ محیط زیست بدون مشارکت و احساس مسئولیت مردم به نتیجه نمی رسد

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر نقش مردم در حفظ محیط زیست گفت: حفظ محیط زیست بدون مشارکت و احساس مسئولیت مردم به نتیجه نمی رسد و رسانه ها علی الخصوص رسانه ملی در این فرهنگسازی نقش به سزایی دارند.