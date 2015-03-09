به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی از حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در برنامه های دهه فجر تقدیر کرد.

وی همچنین از دست اندر کاران مراسم استقبال از دو شهید گمنام در شهرستان دشتی تقدیر و افزود: در این مدت برنامه های خوبی برگزار شد که از حضور باشکوه مردم در مراسم استقبال و تشییع این دو شهید عزیز تقدیر و تشکر می‌شود.

مهرجو به ابلاغ برنامه ۱۲ گانه حقوق شهروندی و صیانت امنیت عمومی اشاره و بیان کرد: در حال حاضر برخی از برنامه‌ها در دستگاه‌های اجرایی اجرا شده که نیاز است مدیران نسبت به این برنامه ها اهتمام جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان امر ضروری است، گفت: ارتقای سطح سلامت نظام اداری همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و مسئولین نظام است و مدیران باید نسبت به تخلفات اداری کارکنان به موقع رسیدگی کنند تا شاهد ارتقای سطح سلامت نظام اداری باشیم.

مهرجو تصریح کرد: طرح تکریم ارباب رجوع، نصب صندوق پیشنهادات و انتقادات، آشنایی مردم با قوانین حاکم در دستگاه، ملاقات عمومی و الکترونیک کردن مکاتبات را در دستگاه‌های اجرایی ضرروی عنوان کرد.

وی با تبریک فرا رسیدن هفته منابع طبیعی اظهار داشت: در شهرستان دشتی برنامه های خوبی در این هفته تدارک دیده شده و دستگاه‌های متولی نیز در راستای منویات مقام معظم رهبری اهتمام ویژه ای نسبت به زمین خواری و کوه خواری داشته باشند که این موضوع از دغدغه های اصلی مسئولین نظام نیز است.

فرماندار دشتی به اولویت های اعتبارات عمرانی سال آینده نیز اشاره و گفت: فصل آموزش، تکمیل حوزه های علمیه، رفع نقاط حادثه خیز، احداث و تکمیل پروژه های آبخیز داری از مهمترین اولویت های سال ۹۴ است.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری نیز کارهای خوبی در بخشهای مختلف صورت گرفته و تغییرات خوبی در نقاط مختلف شهرستان شاهد هستیم که انشاء الله تلاش داریم سال آینده با قدرت بیشتر پیش برویم.

مهرجو بیان کرد: در حال حاضر برخی از دستگاههای اجرایی علی رغم تخصیص اعتبارات لازم ولی متاسفانه با گذشت نه ماه از سال تاکنون هنوزهیچ اقدام قابل قبولی صورت نداده اند که در صورت نیاز این اعتبارات جابه جا خواهد شد.

غلامرضا مهرجو همچنین پیشاپیش فرا رسیدن سال جدید را تبریک عرض کرد و از دستگاههای امر متولی به خصوص اداره صنعت، معدن و تجارت خواست ضمن نظارت بر واحدهای خبازی و نمایشگاه بهاره بازار شب عید نیز کنترل نماید.

وی اظهار داشت: شهرداران خورموج، کاکی، شنبه و بادوله نیز ضمن زیبا سازی شهر تمهدیدات لازم برای استقبال از مهمانان نوروزی را بیندیشند.

مهرجو با بیان اینکه مسئولین در جلب رضایت مردم از هیچ تلاشی دریغ نورزند، از خدمات ارزنده موسسه خیریه نورآوران سلامت در روستای زیارت ساحلی و مدیرانی که با این موسسه همکاری داشته اند قدردانی نمود.

امام جمعه خورموج نیز با تسلیت ایام فاطمیه از تلاش‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای خدمت به مردم تقدیر و تشکر کرد.

حجت الاسلام عبدالحسین مصلح افزود: همه ما باید نسبت به اعمال خود در زندگی شخصی و چه اداری حسابرسی کنیم.

وی بیان کرد: با گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان این نظام با توطئه های گوناگون قصد براندازی این نظام را داشتند که با عنایت اهل بیت و امام زمان (عج) نقشه های آنها نقش برآب شد.