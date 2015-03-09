گیلان از استانهای برجسته در دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، امير دريابان علی شمخانی ظهر دو شنبه و در دیدار با استاندار گیلان با اشاره به نقش مردم گيلان در دوران دفاع مقدس به ويژه عرصه حضور در جبهه های نبرد حق عليه باطل و جمع آوری و اعزام كمك های مردمی اظهار داشت: گيلان از استان های برجسته كشور در دوران دفاع مقدس است.

وی همچنين بر لزوم بهره گيری هر چه بيشتر استانهای شمال از ظرفيت دريای خزر در توسعه اقتصادی اين استانها تاكيد كرد و افزود: با توجه به برنامه هایی كه در گيلان در بخش های استفاده از ظرفيت دريا گردشگری و توريسم درمانی انجام شده است، ضرورت دارد كه اين برنامه ها بيشتر تقويت شود.

استاندار گیلان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گیلان با بیان اینکه بهبود شاخص های اقتصادی و معیشتی در افزایش امنیت و کاهش آسیبهای اجتماعی موثر است گفت: بر همین اساس با توجه به توانمندی های گیلان توانستیم رتبه بیکاری استان را از دوم به نهم کاهش دهیم.

محمد علی نجفی همچنین استفاده از ظرفیتهای فراموش شده دریا در گیلان را از برنامه های مهم اشتغال زایی در استان عنوان کرد و ادامه داد: فعال کردن طرح های دریا، ساخت هتلها واماکن گردشگری، فعال کردن بنادر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تقویت صنایع دریا محور در همین راستا است.

گفتنی است علی شمخانی برای الحاق ناوشکن دماوند به ناوگان شمال و منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش در بندر انزلی، به استان گیلان سفر کرده است که این مهم صبح امروز با حضور جمعی از مدیران کشوری و لشگری و استانی در سواحل دریای خزر محقق شد.