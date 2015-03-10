کارتونیست اردبیلی برگزیده جشنواره سراسری «انسان، جنگل، زندگی» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان اردبیل، در این جشنواره که به میزبانی استان مازندران برگزار شد، با رای هیئت داوران اثر شهرام رضایی هنرمند کارتونیست اردبیلی جایزه نخست را به خود اختصاص داد.

این جشنواره با هدف تبیین فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه: «فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود» به همت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران و با همکاری حوزه هنری استان مازندران و خانه ساری برگزار شد.

رضایی متولد ۱۳۵۷ اردبیل کارشناس ارشد هنر، طراح نقاش و کارتونیست و مدرس دانشگاه بوده و جایزه بیش از ۱۶۰ رقابت ملی و بین المللی از کشورهای مختلف جهان را درکارنامه دارد.

وی به تازگی مقام نخست مسابقه بین المللی «فکس برای صلح» ایتالیا را بدست آورده بود.

رتبه نخست مسابقه بین المللی قبرس در سال ۲۰۰۳، مقام نخست رقابت بین المللی سال ۲۰۰۶ سوریه، مقام نخست مسابقه بین المللی کشور آذربایجان ۲۰۰۸، جایزه نخست و دريافت تنديس طلا از دست رئيس جمهور قبرس ۲۰۰۹، جایگاه نخست مسابقه بین المللی ايران ۲۰۱۰، رتبه نخست مسابقه بین المللی دو سالانه پايداري ايران ۲۰۱۱، جايزه ۵۰۰۰ دلاري مسابقه جهاني ایران ۲۰۰۶، رتبه دوم مسابقه بين المللي نصرالدين (هوجا ۲۰۱۰) و جایگاه دوم مسابقه بين المللي اسكوپيه (مقدونيه ۲۰۰۲) بخش هایی دیگر از عناوین کسب شده توسط این هنرمند اردبیلی است.