یزد شهر خردورزی است/تغییر در مردم یزد مربوط به همشهریهای من نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دادبه، ظهر امروز در مراسم نکوداشت خویش در دانشگاه یزد اظهار داشت: یزدی که من می ‏‏شناسم، یزدی است که جز مهر و مهربانی و وفا در آن ندیده‏‏ ام و اگر تغییر کرده، یقین دارم که مربوط به همشهری های من نیست.

این چهره ماندگار ادبیات و عرفان افزود: آن شهری که من می ‏‏شناسم، شهر خرد بود، مردمی که من می‎‎شناسم، مردمی بودند اهل وفا، اهل صفا و این فضیلت متعلق به آن محله ‏‏ای است که در آن تربیت شدم.

رئیس دانشگاه یزد نیز در این مراسم با اشاره به بسیاری از چهره های شاخص استان یزد که اکنون خارج از این استان زندگی می کنند، اظهار داشت: سئوالی که در ذهنم مطرح شده، این است که چرا شکوفایی بسیاری از شخصیت‎‎ های یزد از جمله دکتر دادبه در خارج از یزد اتفاق افتاده و اینکه چه سهمی از این افتخارات را باید به حساب یزد و ویژگی‎ ‎های شاخص یزدیها گذاشت؟

محمدصالح اولیا افزود: چه می‎‎شود که این شخصیت‏‏ها در خارج از این محیط به شکوفایی می‎‎رسند و چه شرایطی را می‎‎توان فراهم کرد و چه زیرساخت‌‌هایی لازمه اصل پرورش این افراد است؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دانشگاه یزد مسئولیت‏ تلاش برای ارتباط بیشتر با اساتید برجسته یزدی و غیر یزدی که سرمایه‎‎های ملی هستند را بر عهده دارد، عنوان کرد: باید فضایی مهیا شود تا از این ظرفیت‎ ‎ها حداکثر استفاده انجام شود تا بتوانیم از این طریق توسعه علمی کشور را محقق کنیم.

در این مراسم همچنین مهدی ملک ثابت، رئیس دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، فتح الله مجتبایی عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی، سیروس شمیسا استاد دانشگاه علامه طباطبایی، عبدالرضا مدرس زاده استاد دانشگاه کاشان و ... نیز به بیان ویژگی ها و خدمات استاد علی اصغر دادبه پرداختند.

علی اصغر دادبه متولد سال ۱۳۲۵ یزد، استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی در دانشگاه های مطرح کشور است که در سال ۱۳۸۱ در دومین همایش چهره ماندگار به عنوان چهره ماندگار در عرصه ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی معرفی شد.