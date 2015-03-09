ظریف فردا دراجلاس خبرگان سخنرانی می کند/ پیشنهاد ابقای هیات رئیسه

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام ابراهیم رئیسی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در آستانه برگزاری اجلاس این نهاد اظهار کرد: این اجلاس صبح فردا با نطق نائب رئیس اول مجلس خبرگان در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی آغاز می شود و پس از آن انتخاب رئیس مجلس خبرگان در دستور کار قرار می گیرد زیرا بر اساس آیین نامه این مجلس چنانچه هریک از اعضای هیئت رئیسه فوت کنند یا استعفا دهند مجلس خبرگان موظف است در نخستین اجلاس برای جایگزینی آنان اقدام کند.



حجت الاسلام رئیسی با اشاره به نحوه کاندیداتوری و رأی گیری برای انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: افراد یا خود کاندیدای ریاست می شوند یا دیگران آنان را کاندیدا معرفی می کنند و آنان نیز نفی نمی کنند و طبعاً سکوت آنان نشانه رضایتشان برای کاندیداتوری تلقی می شود و یا آنکه با معرفی خود به عنوان کاندیدا ابراز موافقت هم می کنند.



وی گفت: اگر بیش از یک نفر برای تصدی ریاست مجلس خبرگان کاندیدا شوند طبعاً رأی گیری می شود و انتخاب رئیس مجلس خبرگان بر اساس آرای اکثریت نسبی است یعنی هر کسی رأی بیشتری بیاورد رئیس می شود و اکثریت مطلق در این رأی گیری مطرح نیست و اگر هم فقط یک نفر کاندیدا شود با بیشترین رأیی که خبرگان به او بدهند به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری همچنین گفت: دوره مجلس خبرگان هشت ساله است اما این دوره استثنائاً حدود ده سال طول کشید زیرا طبق مصوبه مجلس هر دو سال یکبار دو انتخابات همزمان در کشور برگزار می شود که انتخابات پیشین ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا برگزار شد و سال بعد نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با هم برگزار می شود.



رئیسی افزود: بر این اساس فردی که فردا به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب می شود برخلاف ادوار گذشته که دو سال در این جایگاه قرار داشت برای یکسال کاری انتخاب می شود.



ارائه پیشنهاد طرح ابقای یک ساله هیات رئیسه خبرگان



وی در پاسخ به این پرسش که آیا در انتخابات فردا ترکیب هیئت رئیسه نیز تغییر می کند؟ اظهار داشت: دوره فعالیت هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری دو ساله است که اکنون پایان یافته است و علی القاعده فردا باید برای انتخاب هیئت رئیسه نیز رأی گیری شود اما طرحی به هیئت رئیسه ارائه و پیشنهاد شده است که با توجه به زمان یکساله باقیمانده از این دوره از مجلس خبرگان فقط به علت الزام قانونی، رئیس انتخاب شود و ترکیب دیگر اعضای هیئت رئیسه و کمیسیونها به شکل کنونی باقی بماند.



رئیسی گفت: اگر اعضای مجلس خبرگان با این طرح پیشنهادی موافقت و تصویب کنند که ترکیب باقی اعضای هیئت رئیسه و کمیسیونها تغییر نکند ترکیب کنونی باقی می ماند و فقط برای انتخاب رئیس مجلس رأی گیری می شود اما اگر مجلس به این طرح پیشنهادی رأی ندهد علی القاعده فردا باید برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه و کمیسیونها نیز رأی گیری شود.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در ادامه تأکید کرد: ریاست این مجلس به علت جایگاه خبرگان و وجاهت اعضای آن از نوع رقابتهای سیاسی رایج در میان احزاب و جریانات سیاسی نیست به نحوی که بسیاری اوقات دیگران فرد یا افرادی را بعنوان کاندیدا معرفی می کنند و گاهی اصرار می شود که کسی ریاست را برعهده بگیرد.



رئیسی گفت: به عنوان نمونه در دوره های گذشته مرحوم آیت الله مشکینی کاندیدای منحصر به فرد بودند یعنی پس از اینکه وی کاندیدای ریاست می شد یا دیگران او را کاندیدا معرفی می کردند اصلاً کسی حاضر نمی شد کاندیدا شود و با او رقابت کند و این رقابتهای سیاسی در مجلس خبرگان وجود ندارد.



رئیسی گفت: در دوره ریاست مرحوم آیت الله مهدوی کنی نیز همین طور بود یعنی وقتی وی کاندیدای ریاست می شد افراد مطرح از کاندیداتوری کنار می رفتند.



وی افزود: در ابتدای جلسه فردا با توجه به جایگاه خبرگان بهترین فرد بعنوان رئیس انتخاب می شود که راه رؤسای قبلی و راه آیت الله مهدوی کنی در اداره مجلس خبرگان که از عظیم ترین جایگاههای نظام است تداوم می یابد.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری همچنین درباره دیگر محورهای دستور کار این دوره از اجلاس خبرگان رهبری گفت: بر اساس آیین نامه، از شخصیتهای مطرح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای توضیح و تبیین حوزه مأموریتشان در جمع خبرگان دعوت می شود تا اعضا که نمایندگان ولی فقیه در استانها و علمای شاخص در مناطقند از مهمترین مسائل کشور آگاه شوند و به دغدغه های آنان که دغدغه ها و پرسشهای مردم است پاسخ داده شود.



ظریف و سرلشگر جعفری در اجلاس خبرگان سخنرانی می‌کنند



وی افزود: بر اساس مصوبات هیئت رئیسه که پیشتر از آن در کمیسیون سیاسی خبرگان هم در این باره گفتگو شده قرار است به علت اهمیت مسئله هسته ای و ضرورت آگاهی و روزآمد شدن اطلاعات اعضای خبرگان از آخرین اقدامات تیم مذاکره کننده هسته ای و وضع مذاکرات با 1+5، وزیر امور خارجه گزارشی درباره نحوه پیشرفت مذاکرات و دغدغه نمایندگان در این باره ارائه کند به همین علت آقای ظریف فردا در نخستین روز این اجلاس حضور می یابد.



رئیسی اضافه کرد: موضوع دیگری که در دستور کار اجلاس خبرگان قرار دارد آگاهی اعضا از مسائل منطقه ای است و به علت اشرافی که فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این مسائل دارد سردار سرلشگر جعفری در دومین روز اجلاس حضور می یابد و گزارشی از شرایط امنیتی منطقه ارائه می کند.



وی گفت: طبق آیین نامه پس از نطق هر یک از مدعوان به پنج نفر از اعضای خبرگان وقت داده می شود تا درباره نطقها اظهار نظر کنند و پس از آن نیز وقت دیگری به سخنرانان داده می شود تا درباره پرسشها و ابهامات پاسخ دهند و اینگونه گزارش کامل و جامعی ارائه می شود تا اعضای خبرگان از آن قانع شوند.