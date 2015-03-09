آزادسازی ناحیه استراتژیک العلم در استان صلاح الدین عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع وابسته به پلیس عراق اعلام کرد: نیروهای امنیتی موفق به آزادسازی ناحیه العلم در استان صلاح الدین و ورود به مرکز آن پس از هلاکت شمار زیادی از تروریستهای داعش شدند.

این منبع بیان کرد: نیروهای امنیتی در حال پیشروی به سوی جاده الدور به العلم هستند و نیروهای خنثی کننده مین و مواد منفجره در حال پاکسازی هستند و نیروهای آماده پیشروی به سوی اطراف ناحیه العلم می شوند.

شایان ذکر است که ناحیه العلم ناحيه العلم ناحيه اي از توابع تكريت است كه از غرب به شهر تكريت و در ۱۶ كيلومتري آن قرار دارد، از شرق به سلسله جبال حمرين و در جنوب آن شهر الدور قرار دارد. وجه تسميه ناحيه العلم به اين خاطر است كه صلاح الدين ايوبي هنگامي كه سرگرم فتوحات اسلامي بود پرچمي بر تپه علوشه نصب كرد و آن مقبره اصلي در الخرجه در مركز ناحيه العلم است.

اين منطقه به الخرجه نيز معروف است زيرا در زمان حكومت عباسيان خزانه جمع آوري شده در آن جمع مي شد. اين ناحيه بر كرانه رود دجله واقع شده است و داراي زمين هاي كشاورزي و بوستان و باغات است. اين منطقه از جمعيت زيادي به سبب اينكه پس از جنگ سال ۲۰۰۳ تعداد زيادي از خانواده ها به سوي آن رفتند، برخوردار است.

اين ناحيه به دو منطقه دشت الفيضي كه كرانه رود را شامل مي شود و بوستان ها و مناطق كشاورزي در آن قرار دارد و منطقه الديميه كه در شرق منطقه الفيضي تا ارتفاعات حمرين ادامه دارد. موقعيت جغرافيايي مناسب آن سبب اسكان بشري از زمان عصر حجر شده است و اين موضع را حفارهاي انجام شده و آثار باستاني به دست آمده در سال ۱۹۶۴ نشان مي دهد.

انسان عراقي از شمال به جنوب با رود دجله حركت كرده است و از نينوا به الشرقاط و سامراء و از آن به جنوب حركت كرده است. ناحيه العلم حلقه وصل ميان شمال، مركز و جنوب عراق است. روستاهاي توابع اين ناحيه سمره، الربيضه، تل السيباط، الفتحه و الخزيفي است.