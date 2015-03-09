برگزیدگان چهارمین جشنواره مد و لباس فجر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی چهارمین جشنواره مد و لباس فجر عصر دوشنبه ۱۸ اسفند ماه در تالار وحدت با حضور صنعتگران، طراحان و دانشجویان حوزه مد و لباس برگزار شد.

برگزیدگان این دوره از جشنواره مد و لباس فجر عبارتند از:

برگزیدگان بخش صنعت، عرضه و فروش

در بخش کیف از حمید بنانی، در بخش کفش عبدالحمید محمدی با برند پیشگام، در بخش لباس مردانه حسین مهدی زاده با برند منته، در بخش لباس زنانه حمید بهداد با برند سیماتکس ودر بخش صنعت از حمیدرضا نیک پر تقدیر شد.

بخش رسانه های برتر

در بخش رسانه های برتر از رجبی معمار مدیر شبکه بازار تقدیر به‌عمل آمد. در بخش خبرگزاری ها از ریسمان‌چی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان و در بخش مطبوعات از ستاره جاوید از روزنامه آسیا تقدیر شد.

عفاف و حجاب

همچنین در بخش عفاف و حجاب از خدیجه منصوری تقدیر به‌عمل آمد.

در این بخش استفاده از تزئینات بیشتر در چادر مطرح نبوده بلکه راحتی در استفاده، پوشش درست، عدم جلب توجه و ارائه الگوی مناسب با تعریف چادر مدنظر قرار داشته است.

بخش کیف و کفش

رتبه اول به حسین فدایی، رتبه دوم به راضیه بهره‌مند و رتبه سوم به رزینا شیری رسید.

بخش طراحی پارچه

رتبه اول این بخش را پریسا زینعلی، رتبه دوم را مرضیه آقارضایی مهابادی و رتبه سوم را ملیسا پورفیضی کسب کرد و مریم نظیف نیز شایسته تقدیر معرفی شد.

بخش لباس اجتماع بانوان

رتبه اول این بخش به ساناز مسلمی اصل، رتبه دوم به مرجان کشاورز و رتبه سوم سپیده پارساپور رسید و فائزه زند کریمی شایسته تقدیر اعلام شد.

بخش لباس مجلسی بانوان

در این بخش رفیعه رازبانی شایسته تقدیر معرفی شد و جایزه نفر اول به حمیده همتی گشتاسب، رتبه دوم به جغتایی و رتبه سوم به مهرنوش تیمورزاده اختصاص یافت.

طراح برگزیده سال

در این جشنواره مرجان کشاورز و حمیده همتی به عنوان طراحان برگزیده سال ۹۳ معرفی شدند. همچنین نرگس محسن‌درویش در بخش لباس کودک و فوزیه فوردنیا در بخش غیررقابتی شایسته تقدیر معرفی شدند.

بخش علمی و عملی دانشگاهی (طراحی لباس عمومی برای دانشجو)

زهرا ارشدی ابیانه و نغمه زائری شایسته تقدیر معرفی شدند.

نفر اول ژیلا شریعتمدار، نفر دوم فاطمه عباسی و نفر سوم زهره جناب معرفی شدند.

طراحی لباس دانشجو برای دانشجو

در این بخش هیئت داوران هیچ شرکت کننده ای را شایسته رتبه اول تشخیص نداد ولی رتبه دوم به نازلی معصومیان و رتبه سوم به زهرا تقدمی تعلق گرفت.

بخش کتاب

نفر اول فریده طالب پور، نفر دوم آرتیمیس هشیار و نفر سوم محبوبه الهی معرفی شدند.

پایان نامه مقطع کارشناسی

زینب گریبانی، لیلا سهیلی و معصومه فهیمیان شایسته تقدیر معرفی شدند.

رتبه اول متعلق به هادی حسینی و منیژه غلامی، رتبه دوم زنیب لوزانی و رتبه سوم مرال نظرب تعلق گرفت.

بخش پایان نامه کارشناسی ارشد

نفر اول سارا زندباف، نفر دوم زینب تقدس نژاد و نفر سوم روشنک داوری معرفی شدند.

بخش مقالات

در این بخش مریم یونسی و سیامک کاظمی شایسته تقدیر معرفی شدند و آتنا یزدانی به عنوان نفر دوم و فائزه اسماعیلی به عنوان نفر سوم معرفی شدند.

در این بخش هیئت داوران هیچ شرکت کننده ای را به عنوان نفر اول معرفی نکرد.

در پایان این جشنواره از کتاب «مجموعه مقالات جشنواره سوم مد و لباس فجر» رونمایی شد.