به گزارش خبرنگار مهر، دومین مزایده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که قرار بود روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه انجام گیرد به خاطر عدم استقبال بخش خصوصی لغو شد تا همه چیز به سومین دور مزایده این دو باشگاه کشیده شود. در همین راستا خبرنگار مهر با سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفتگویی انجام داد تا آخرین وضعیت پیش آمده برای مزایده این دو باشگاه را جویا شود.

* خبرگزاری مهر: انتظارات این بود در مزایده دوم دو باشگاه استقلال و پرسپولیس افرادی به طور رسمی وارد شوند و پاکت را تحویل دهند چرا این اتفاق رخ نداد؟

- سید جعفر سبحانی: نمی توانیم افراد را در این باره تحت فشار قرار دهیم. اینکه کسانی نیامده اند شاید اتفاق خاصی برای عموم باشد اما برای سازمان خصوصی سازی همه چیز قابل پیش بینی است و از این بابت خیلی تعجب نکردیم.

* اما شما قبلا از مذاکرات برخی افراد در سازمان خصوصی خبر داده بودید و نسبت به برگزاری این مزایده کاملا امیدوار بودید.

- انتظار ما واقعا این بود که این مزایده انجام گیرد چرا که مذاکرات بهتری نسبت به دفعه قبل در سازمان خصوصی سازی انجام گرفته بود اما درحیطه ما نیست که در این باره ورود کنیم. مجموعه وظایف و کارکردهای سازمان خصوصی سازی مشخص است و کاری به این نداریم که چرا دوستان با وجود مذاکره نخواستند پاکت ها را تحویل بدهند.

* لغو دو مزایده متوالی باشگاه استقلال و پرسپولیس این شائبه را به وجود می آورد که واقعا قرار نیست آنها واگذار شوند.

- اینطور نیست. امسال ما ۳۰ هزار میلیارد سهام دولتی را عرضه کردیم که فقط حدود ۴ هزار میلیارد به فروش رفته است که چیزی حدود ۱۰ درصد کل سهام عرضه شده است. اتفاقی که برای مزایده استقلال و پرسپولیس رخ داده چندان غیر طبیعی نیست اما چون حساسیت نسبت به آنها بیشتر است افراد حساب و کتاب خود را انجام می دهند و تصمیم می گیرند.

* با این حساب اطمینان داشته باشیم که واگذاری این دو باشگاه صورت خواهد گرفت.

- حتما همین طور است آنچه محرز است تا تیرماه آینده این دو باشگاه باید واگذار شوند.

* با توجه به شرایط پیش آمده مزایده سوم به سال آینده موکول خواهد شد؟

ـ روز سه شنبه هفته آینده ۲۶ اسفندماه قرار است جلسه فوق العاده هیات واگذاری دراین باره برگزار شود که تصمیم نهایی در این جلسه اتخاذ خواهد شد. آنچه مسلم است آگهی مربوط به مزایده سوم به نیمه سوم ماه فروردین سال ۹۴ موکول خواهد شد و در آن مشخص می شود که مزایده سوم دقیقا چه تاریخی برگزار خواهد شد.

* فکر می کنید در این مرحله با تعدیل قیمت هم مواجه خواهیم بود؟

ـ از حالا چیزی مشخص نیست و هر تصمیمی که مسئولان هیات واگذاری در جلسه سه شنبه آینده بگیرند همان اجرا خواهد شد؛ حدس خودم این است که تعدیل قیمت نداشته باشیم چرا که قیمت تعیین شده بر اساس کار کارشناسی صورت گرفته اما به احتمال فراوان، تسهیلات تازه ای را برای خریداران در نظر خواهند گرفت. با این حال باید تا روز سه شنبه آینده صبر کنیم.

* در روزهای گذشته بحث هایی پیرامون واگذاری این دو باشگاه به شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا صورت گرفته بود، آیا این شایعات را تایید می‌کنید؟

ـ من در خصوص مذاکرات صورت گرفته پیرامون واگذاری این دو باشگاه به دو شرکت ایران خودرو و سایپا را نه تایید می کنم و نه تکذیب. اینکه مذاکراتی توسط افرادی در این باره صورت گرفته شاید اینگونه باشد، ولی خود اینها دارای شرایطی هستند که بهتر است به آن ورود نکنم.

* آیا قانوناً این دو شرکت خودروسازی می توانند به عنوان بخش خصوصی سهام دو باشگاه یاد شده را خریداری کنند؟

ـ در این شرایط با دو حالت مواجه هستیم، باید اساسنامه آن شرکت خودروساز را ببینیم و باید در نظر بگیریم که آیا خود آنها می‌خواهند مستقیماً سهام دو باشگاه را خریداری کنند یا شرکتهای وابسته به آنها اقدام به این کار خواهند کرد، که در هر صورت باید اساسنامه آن را زیر نظر گرفت. در برخی شرایط ما به شرکتها «خصولتی» یعنی نیمه خصوصی، نیمه دولتی می گوییم که از لحاظ قانونی نمی توانیم به آنها برای خرید سهام دو باشگاه ایراد بگیریم، شاید خود ما بخواهیم خریدار به طور کامل از یک بخش خصوصی باشد اما اگر شرایط نیمه خصوصی و نیمه دولتی را دارا باشد حداکثر ۴۰ درصد می تواند سهام باشگاه را خریداری نماید.

* فشارهایی برای ممانعت از واگذاری این دو باشگاه بر سازمان خصوصی سازی وجود داشت و به نظر می رسد این فشارها اکنون افزایش یافته اند، این موضوع را شما تایید می کنید؟

ـ فشارها وجود داشته و هنوز هم بر سازمان خصوصی سازی فشارهایی وجود دارد، ولی فعلا نمی خواهیم به خاطر متشنج شدن جو جامعه به این موارد ورود کنیم؛ برخی ها نمی‌خواهند سازمان خصوصی سازی این دو باشگاه را واگذار کند، من نمی‌دانم این افراد دنبال چه منفعتی می گردند و خواهان چه چیزی هستند، شاید بعد از واگذاری دو باشگاه، آقای پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی در این باره در یک نشست خبری صحبت کند و به اطلاع عموم برساند که چه فشارهایی در این مدت برای ممانعت از واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس وجود داشته است.