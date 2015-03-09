شهرداری گرگان در برابر پتروشیمی ماهشهر به برتری رسید

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرداری گرگان توانست در یک بازی نزدیک با نتیجه ۷۶ بر ۷۳ از سد حریف قدرتمند خود بگذرد.

وی ادامه داد: با این پیروزی تیم شهرداری گرگان با ۷ بازی و ۱۲ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی لیگ حرفه ای بسکتبال قرار گرفته است.

رئیس هیات بسکتبال گرگان در خصوص عملکرد شهرداری گرگان افزود: شهرداری گرگان با ۴ برد و ۳ باخت، ۵۱۹ گل زده و ۵۳۴ گل خورده توانسته عملکرد قابل تحسینی از خود نشان دهد.

وی ادامه داد: شهرداری گرگان هفته آینده باید در گرگان با پالایش نفت آبادان بازی کند که انجام محل بازی به رای فدراسیون بستگی دارد.

چراغعلی در خصوص بازی گذشته شهرداری گرگان در برابر مهرام افزود: ما با فحاشی در بسکتبال و ورزش مخالف هستیم و این رفتارها را مورد نکوهش قرار خواهیم داد.

رئیس هیات بسکتبال گرگان با بیان اینکه رفتارهای بازی با مهرام تهران سابقه نداشته است، افزود: برای آن بازی هواداران زیادی پشت درب های بسته سالن بودند و این نشان دهنده ظرفیت این رشته ورزشی در گرگان است.

وی با اشاره به اینکه بازی با مهرام از لحاظ فنی خوب بود، ادامه داد: برای ما جای تعجب داشت که مسئولین تیم مهرام به این نحوه برخورد کردند.

چراغعلی تصریح کرد: ناظر فدراسیون هم باعث تحریک هر چه بیشتر هواداران گرگانی شود و این اتفاق ها به وجود آمد و پیگیر آن هستیم تا در نشستی که با مسئولان ورزش و جوانان داریم تصمیم های جمعی گرفته شود.