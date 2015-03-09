نخستین نگارخانه گنبدکاووس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شجاعی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبد، عصر دوشنبه، در آئین افتتاح نخستین نگارخانه این شهرستان با نام «نگارخانه موج» گفت: در کنار این نگارخانه مجموعه ای از کارهای هنرهای تجسمی هنرمندان استان گلستان واقع شده است.

وی افزود: در این نگارخانه ۶۰ اثر هنری در معرض دید قرار دارد که این آثار از ۱۹ الی ۲۵ اسفند ماه صبح ها از ساعت نه الی 12 و عصرها از ساعت 17 الی 19 دایر است.

شجاعی بیان کرد: نگاه دولت سپردن فعالیت های دولتی به بخش غیردولتی است و این نگارخانه نیز توسط خانم اعظم دولت آبادی با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و در فضای کاملا تخصصی افتتاح شده است.

وی در خصوص فعالیت ها و برنامه های ایام نوروز گفت: با توجه به هماهنگی مدیریت میراث فرهنگی، فعالیت هایی در قالب کمیته فرهنگی اجتماعی در ایام نوروز توسط این ادراه و در محوطه برج قابوس برگزار شود که شامل نمایشگاه کتاب، کارگاه زنده نقاشی، نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، بازی های بومی محلی مسابقات فرهنگی هنری، اجرای موسیقی اقوام مختلف، نمایش خیابانی و غیره خواهد بود و برای اولین بار در استان در ایام نوروز افتتاح سینما 6 بعدی را در محل پارک الغدیر خواهیم داشت.