بازگشایی جاده عین الاسد به البغدادی در غرب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، ضیاء کاظم دبوس فرمانده عملیات الجزیره و البادیه اعلام کرد: نیروهای امنیتی موفق به بازگشایی جاده میان پایگاه عین الاسد و ناحیه البغدادی و حدیثه که از سوی داعش بسته شده بود، شدند.

وی بیان کرد: ۳۵۰ تُن کمکهای انسان دوستانه ارسال شده از سوی مرجعیت دینی در نجف از طریق پل بغداد-حدیثه دریافت شده است.

از سوی دیگر سعد معن سخنگوی عملیات بغداد از هلاکت ۳۵۰ تروریست در عملیات نجم السودانی در الکرمه الانبار و خنثی سازی ۸۱ منزل بمبگذاری شده خبر داد.

حنان الفتلاوی نماینده پارلمان عراق که برای بازدید از مناطق آزاد شده استان صلاح الدین رفته بود هدف سوء قصد تروریستی قرار گرفته بود که جان سالم به در برد.