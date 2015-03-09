ورشکستگی کارخانه نان حجیم در مازندران/ شهرک صنعتی ساری پاک است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اظهار داشت:اميدواريم در بيمارستان ها و مراكزی كه مي توان از اين نوع نان استفاده كرد همكاری های لازم با اين واحد صورت پذيرد كه از اين حالت خارج شود.

استاندار مازندران با بيان اينكه به دليل اهميت غذا و مسائل مرتبط با معيشت مردم بسياری از مسئولان در اين كارگروه عضو هستند و حضور دارند افزود: مسئول تمامی تصميمات كارگروه سلامت و امنيت غذايی است و اگر قصوری در اين خصوص انجام شود مسئولش ما هستيم.

وی با بيان اينكه بايد تلاش كرد تا مديريت اين حوزه در تمام مناطق استان هماهنگ عمل كنند گفت: مردم هم در اين زمينه دقت و نظارت كافی را داشته باشند.

کیفیت نان ارتقا یابد

نماينده عالی دولت تدبير و اميد در مازندران به كارگروه ويژه آرد و نان در استان اشاره كرد و گفت:مسئوليت ارتقای كيفيت نان برعهده ما است و بايد در اين راستا بازرسی ها تشديد شود تا وضعيت كيفيت نان ارتقا يابد.

وی با بيان اينكه در راستای ارتقاي كيفيت نان بايد همه خبازی ها آموزش ببينند افزود:علاوه بر اين بايد به وضعيت بهداشتی نانوايی ها توجه ويژه كرد.

وی در خصوص وضعيت برنج در استان هم اظهار داشت:عليرغم مشكلاتی كه در ابتدای فصل زارعی داشتيم خوشبختانه اعتراضی در اين زمينه نداشته ايم كه اين نشان از اقدام و تدبير درست دولت دارد.

انتقاد از برداشت زودتر از موعد محصولات باغی

فلاح جلودار به برداشت زودتر از موعد محصولات باغی و ميوه ها نيز اشاره كرد و ابراز داشت: قطعا اين ميوه ها كيفيت خوبی ندارند و با شيوه كاذب رنگ سبز ميوه به رنگ مطلوب تبديل می شود و بعضی از واكس ها كيفيت لازم را ندارند و نياز است اقدام مناسب در اين زمينه صورت پذيرد.

نماينده عالی دولت در مازندران نسبت به آمار نداشتن آبخوری و سرويس بهداشتی در مدارس هم واكنش نشان داد و اظهار داشت:چرا بايد به گونه ای عمل كنيم كه حتی يك مورد مدرسه بدون آبخوری و يا سرويس بهداشتی داشته باشيم.

وی ادامه داد:مازندران جزو مناطق گردشگري است و بايد از فضای آموزشی در فصول تابستان و ايام عيد اين زمينه استفاده كرد و بايد تلاش كرد تا وضعيت مناسب شود تا با همين امكانات حداقل بتوانيم به مردم و ميهمانان خدمات دهيم.

استاندار مازندران با بيان اينكه در كنار بودجه های دولتی بايد برنامه ريزی برای كسب درآمد صورت گيرد افزود:بايد با انضباط خاصی در اين زمينه اقدام كرد.

وی ادامه داد: با توجه به محدوديت اعتبارات دولتی بايد بررسي شود كه با چه ميزان اعتبار اين مشکلات حل خواهد شد تا در بودجه سال آينده اقدامات لازم انجام شود.

استاندار مازندران تصريح كرد:دانشگاه علوم پزشكی نيز بايد در زمينه بهداشتی نظارت های خود را بيشتر كند و نبايد در اين زمينه از چارچوب های خاص خارج شد.

شهرکهای صنعتی به تصفیه خانه نیازمندند

نماينده دولت در مازندران در موضوع كارخانه آرين سينا نيز اظهار داشت: عليرغم همه بحث های انجام شده بايد گفت كه شهرك های صنعتي نيازمند داشتن تصفيه خانه هستند.

وی با بيان اينكه گزارش كاملی از وضعيت موجود كارخانه گزارش شود افزود:تا كی بايد اين وضعيت حفظ شود بالاخره بودجه های شهرك صنعتي مشخص است و در موارد خاص مانند آرين سينا بايد طرحی تهيه شود تا آلودگی های موجود ساماندهی شود.

استاندار مازندران با اشاره به اعتراض ها و تحصن های مردمی در اين زمينه نيز گفت:پيگيری های لازم انجام شود و اين امر بايد سامان دهی شود.

قاسم جان بابايي رئیس علوم پزشکی مازندران نيز دراين نشست با اشاره به شركت ۳۰۶ نفر در جلسه آموزشی هفته قبل اين دانشگاه اظهار داشت:در سال آينده نيز دانشگاه متولی سلامت خواهد بود.

وی با اشاره به تشكيل كارگروه سفر و سلامت به دليل در پيش بودن سال جديد و ايام نوروز گفت: بحث نظارت بر عرضه محصولات بهداشتی و غذايی در حال انجام است كه گزارش كامل آن نيز به اطلاع مردم خواهد رسيد.

جان بابايی با بيان اينكه ۷۵ درصد تامين سلامت وابسته به ساير سازمان ها و ۶۰ درصد نيز مرتبط با موضوعات محيطی است افزود:در سال آينده تلاش خواهيم كرد تا در اين حوزه ها ورود جدی داشته باشيم.

وی ادامه داد:بحث تحول سلامت در زندگی و سلامت مردم تاثير فوق العاده ای ايجاد كرده است و دانشگاه علوم پزشكی نيز در سال آينده در موضوعات مربوط به سلامت از جمله مساله نان، برنج، لبنيات و موضوعات محيطی چون بهداشت مدارس متمركز خواهد شد.

رياست دانشگاه علوم پزشكی مازندران همچنين گفت:در خصوص تفرجگاه ها و ارتقای وضعيت سلامت مردم نيز براي سال آينده برنامه ريزی خواهيم كرد.

سيدمصطفي موسوی مديرعامل شهرك های صنعتي استان مازندران نيز در اين جلسه در خصوص موضوع تصفيه خانه ها و مشكلات كارخانه آرين سينا اظهار داشت: واحدهايی كه موضوع بحث هستند در شهرك ساری ۲ حضور دارند.

شهرک صنعتی ساری پاک است

وی با بيان اينكه در اين شهرك ۵۰ واحد داريم كه جزو شهرك های پاك هستند افزود: شرط حضور واحدها در اين شهرك نداشتن پساب صنعتی بوده است.

مديرعامل شهرك های صنعتی استان مازندران با اشاره به كارخانه آرين سينا به عنوان تنها واحدی كه اين قانون را رعايت نكرده است گفت: با پيگيری های انجام شده كارهای مربوط به تصفيه خانه انجام شده و آمادگی داريم كه طبق دفترچه قرداد اقدام كنيم.

وی ابراز داشت: آرين سينا با دپوی چوب در ورودی و شيرآبه های آلوده ای كه ايجاد می كند رمپ ورودی اين واحد به استخری از پساب تبديل شده است.

موسوی به وجود اين مشكل از ديرباز اشاره كرد و گفت:عليرغم همه مشكلات تصفيه خانه شهرك ساری دو آماده شده است و در سال آينده آماده واگذاری به پيمانكار است.

همچنين نماينده آموزش و پرورش نيز در اين جلسه با ارائه آمار و ارقام گفت:۱۵۵ مدرسه در استان مازندران آبخوری ندارند و ۱۴۱ مدرسه هم فاقد سرويس بهداشتی هستند.

۱۲ پروانه تولید برنج صادر شده است

معاون غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بيان اينكه در راستای پيگيری مصوبات جلسه قبل در خصوص موضوع برنج تاكنون ۱۲ پروانه ساخت صادر و ۲۲ كارگاه شناسه نظارت جهت بسته بندی برنج اخذ شده است افزود: هشت پرونده ديگر نيز در حال بررسی است.

محمد آزادبخت گفت: انتظار اين است كه با صدور اين مجوزها و فعاليت كارخانه های بسته بندی برنج اندكی از نگرانی های موجود در موضوع برنج مرتفع شود.

اين مسئول با بيان اينكه زماني كه كارخانه های بسته بندي برنج به حد كافي رسيد با كمك اداره صنعت، معدن و تجارت از عرضه فله برنج خودداری خواهيم كرد گفت: سازمان جهاد كشاورزی نيز تاكنون آمار زمين های شناسنامه دار برنج را به معاونت غذا و دارو اعلام نكرده است.

آزاد بخت با اشاره به اينكه كارگروه های امنيت و سلامت غذايي در شهرستان ها در راستاي پيگيري مصوبات اقدامات مناسبی نداشته اند افزود: اين امر نيازمند توجه جدی فرمانداران است.

وي در موضوع فرهنگ سازی براي استفاده و خريد مردم از برنج های بسته بندی شده نيز اظهار داشت:صدا و سيما با همكاری معاونت غذا و دارو بايد در اين زمينه فرهنگ سازی مناسب را ايجاد كند تا مردم از ويژگی ها و معايب برنج های بسته بندي و فله بيشتر آشنا شوند و بعد از مازندران، استان گيلان و گلستان زير ۱۰ پرونده براي بسته بندی صادر كرده اند.

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي مازندران در خصوص محور دوم مورد بحث و موضوع سامان دهی عطاری ها نيز ابراز داشت: از ۲۰۰عطاری موجود ۱۶۰ پرونده متقاضيانشان توسط شبكه بهداشت و درمان به دانشگاه ارسال شده است.

تشکیل برنامه های آموزشی برای صنف عطاریها

وی به تشكيل برنامه های آموزشی براي صنف عطاری ها با همكاری صنعت و معدن اشاره كرد و گفت:داروهايی كه در عطاری ها وجود دارد بايد مورد تاييد معاونت غذا و دارو باشد.

آزادبخت با بيان اينكه بر خلاف ساير استان ها، واكس وارداتی با نظارت معاونت غذا و دارو وارد و ترخيص مي شود افزود:از واكس های وارداتی نيز نمونه گيري شده و براي تاييد سلامت به آزمايشگاه فرستاده مي شود.

وی گفت: انتظار می رود ضوابط مشترك براي استفاده از مواد شيميايی مختلف از سورتينگ توسط معاونت غذا و دارو و سازمان جهادكشاورزی و معاونت بهداشتی دانشگاه تدوين شود.

محسن اعرابی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي مازندران نيز در اين نشست به بازديد و بررسی جايگاه هاي سوخت و ترمينال های استان اشاره كرد و گفت:به دليل فرارسيدن ايام نوروز و تامين موضوعات بهداشتی مسافران و مردم در اين زمينه اقداماتی صورت گرفته است.

وی با بيان اينكه ۷۶ درصد جايگاه های سوخت در اختيار شهرداری ها و ۱۳ درصد در اختيار بخش خصوصی است گفت: ۱۱ درصد مابقي نيز در اختيار دهياری ها و ديگر دستگاه ها است.

اعرابی با بيان اينكه از ۹۹ مورد بازديد صورت گرفته تنها سه مورد سرويس بهداشتی نداشتند گفت:۸۵درصد وضعيت مطلوب و مابقی وضعيت خوبی نداشتند.

وی ادامه داد: نظافت ۲۰درصد اين واحدها مطلوب نبوده و ۱۰ درصد هم روشويی نداشتند اما در مجموع می توان گفت ۶۲ درصد در مجموع به طور كلی وضعيت مطلوبي داشتند.

اين مسئول به استقرار اماكن اغذيه فروشی در اين جايگاه ها نيز اشاره كرد و گفت:وضعيت ۵۴ درصد اين اماكن مطلوب و مابقی وضعيت مناسبی ندارند.

اعرابی بابيان اينكه ۵۷ درصد جايگاه های سوخت داراي نمازخانه و ۴۳درصد هم نمازخانه نداشتند گفت: اين امر نشان می دهد كه در اين موضوع نيازمند توجه جدی هستيم.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي مازندران وضعيت ترمينال ها، پايانه های حمل و نقل قطار و فرودگاه ها را هم مورد ارزيابی قرار داد و گفت:۹۹ درصد اين اماكن دارای سرويس های بهداشتی و نمازخانه بودند كه وضعيت ۸۵ درصد آن مطلوب بوده است.