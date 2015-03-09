برگزاری آزمون فنی حرفه ای در زندان بزرگ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدی معاون سلامت اصلاح و تربیت مجتمع با بیان این خبر افزود: این آزمون با حضور عسگری رئیس اداره فنی و حرفه ای کهریزک و برخی ناظران و آزمونگران سازمان فنی و حرفه ای در روز جمعه 15 اسفند و در رشته های خیاطی و بافت تابلو فرش و با حضور 120 نفر از مددجویان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای در مجتمع را توانمندسازی زندانیان جهت اشتغال مفید پس از آزادی در جهت تأمین معاش و جلوگیری از ارتکاب جرم و عدم بازگشت به محیط زندان عنوان نمود و افزود: این کلاسها و دوره های آموزشی نقش بسزایی را در روح و روان زندانیان در دوران محکومیت دارد

محمد بیگی، رییس اداره کارآفرینی مجتمع هم در مورد نحوه برگزاری کلاسهای آموزشی برای مددجویان گفت: مددجویان شرکت کننده در این آزمون در کلاسهای آموزشی که از مهر ماه تا اواسط بهمن ماه در مجتمع برگزار شده بود حضور داشتند.

وی اضافه کرد: در پایان این آزمون به افراد واجد شرایط که موفق به کسب نمره قبولی شده باشند گواهینامه مهارت از طرف سازمان فنی و حرفه ای اهداء خواهد شد تا بتوانند بعد از آزادی از تسهیلاتی مانند وام خود اشتغالی و تاسیس کارگاه استفاده کنند.