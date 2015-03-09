ضرورت ترویج فرهنگ ایثار در جامعه/ گلزار شهدای بناب ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی در آستانه ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا در جمع خانواده های ایثارگران با تاکید بر اینکه آسایش و آرامش جامعه امروز مدیون خون شهداست، افزود: شناساندن فرهنگ ناب شهادت و نهادینه کردن آن با تکیه بر تمام ظرفیت ها و امکانات سایر دستگاه ها بایستی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: روز شهید یک روز نیست بلکه این مرز و بوم متعلق به شهدا و خانواده های شهداست چرا که هرچه داریم از ایثارگری شهداست که همه وجود خود را وقف انقلاب اسلامی کردند.

حجت الاسلام باقری بنابی سپس با اشاره به اینکه شهدا از تمام هستی خود برای پایداری نظام اسلامی گذشتند، ابراز داشت: این آسایش و آرامش جامعه مدیون ایثارگری این قشر است.

نماینده مردم بناب در مجلس با تاکید بر اینکه گلزار شهدای بناب ساماندهی شود، ادامه داد: تعداد زیادی از شهدای شهرستان بناب در محل گلشن امام حسن(ع) بناب دفن شده اند که آمادگی لازم برای احداث حسینیه شهدا در این محل وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه روز بزرگداشت شهدا باید در کشور نهادینه شود، ادامه داد: شهدا سرمایه های گرانقدر نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و در صورت آمادگی خانواده های معزز شهدا و با همکاری مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران باید نسبت به احداث حسینیه شهدای شهرستان بناب اقدام کرد.