فرهنگیان بومی در اولویت جذب/ لایحه رتبه بندی بزودی به مجلس می رود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی عصر دوشنبه در سفری به شهرستانهای بهارستان و رباط کریم در جریان وضعیت سرانه ها و امکانات آموزشی این مناطق پرجمعیت استان تهران قرار گرفت، بازدید از مراکز آموزشی در دست احداث، حضور در جمع صدها نفری فرهنگیان و نشست شورای عالی آموزش و پرورش استان از جمله برنامه های کاری وزیر آموزش و پرورش در این سفر بود.

علی اضغر فانی در جمع صدها نفر از فرهنگیان و مسئولین بهارستان بر استفاده و بکارگیری فرهنگیان بومی تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه در گذشته جذب نیرو به گونه ای بود که کمتر از ظرفیت های بومی استفاده می شد و این امر ضمن ایجاد تداخل در برنامه های کلی وزارتخانه، هزینه های سنگینی را نیز برای معلمین و فرهنگیان به همراه داشت.

وی ادامه داد: در راستای رفع این مشکل و بهبود وضعیت اشتغال فرهنگیان به نحوی که در مرکزی نزدیک به محل سکونت خود به کار گرفته شوند، سیاست کلی دولت تدبیر و امید بر این مبنا است که بتوانیم از ظرفیت های های بالقوه هر منطقه برای همان منطقه بهره برداری کنیم و به نوعی طرح بومی در بوم را به مرجله اجرایی گذاشته ایم.

این مسئول از مصوبه دو هزار میلیارد ریالی مجلس برای وزارت آموزش و پرورش خبر داد و افزود: با توجه ویژه مجلسیان و به منظور جبران برخی کاستی های سرانه آموزشی، بالغ بر دو هزار میلیارد ریال اعتبار به این وزارتخانه تخصیص داده شده است که این اعتبار بر اساس نیازسنجی های صورت گرفته به ادارات آموزش و پرورش تخصیص می یابد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لایحه رتبه بندی معلمین گفت: یکی از دغدغه های اساسی فرهنگیان، رتبه بندی معلمان بود که این مطالبه به حق نیز تا پایان سالجاری با جدیت پیگیری خواهد شد، در این راستا طی جلسه با دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر شد لایحه رتبه بندی معلمان تدوین و برای تصویب به مجلس تقدیم شود.

فانی متذکر شد: در این رابطه همچنین معاون اول رئیس جمهور در ابتدای مهر ماه سالجاری و در مراسم بازگشایی مدارس اعلام کرد که لایحه مذکور تا پایان سال ۹۳ به مجلس ارائه خواهد شد که با توجه به فضای مجلس و علاقمندی نمایندگان، پیش بینی می کنیم این لایحه به سرعت تصویب و زمینه اجرای آن در دولت فراهم شود.

وی همچنین در مورد مطالبات فرهنگیان افزود: با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، وزارت آموزش و پرورش با بیش از چهار هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود که به رغم کمک های سازمان مدیریت و برنامه ریزی این کسری ها به سال ۹۳ و بخشی نیز به سال ۹۴ منتقل شد.

مقام عالی وزارت آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد: طی نشستی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مطالبات همکاران فرهنگی مطرح شد که تاکنون بخشی از مطالبات تسویه شده و بخش دیگری نیز تا پایان سالجاری پرداخت خواهد شد.

این مسئول در ادامه بسته های حمایتی وزارتخانه را شامل هفت برنامه ابلاغی دانست و گفت: پس از اجرای بسته حمایتی بازخوردهای آن گرفته شد و با اصلاحاتی در سال آینده ابلاغ خواهد شد، خرید آموزش که در بودجه ۹۴ به تصویب رسیده، نویدی است که بتوان این بسته را ادامه داد.

در ادامه این مراسم نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس با اشاره به وضعیت بحرانی حوزه انتخابیه در خصوص نرخ رشد جمعیت دانش آموزی و کمبود سرانه به ویژه در سایت مسکن مهر و شهرهای جدید اظهار داشت: متاسفانه نرخ رشد جمعیت دانش آموزی با سرانه ها و امکانات موجود در منطقه تناسب ندارد و خروج از این وضعیت نیازمند نگاه ویژه مسئولین عالی رتبه وزراتخانه است.

ابراهیم نکو بیان کرد: خوشبختانه در خانه ملت نیز نسبت به وزارت آموزش و پرورش نگاه ویژه ای وجود دارد نحویکه سهم آموزش و پرورش از بودجه سال آتی، به میزان ۲۱ درصد افزایش یافت، در سال ۹۳ بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان کمبود بودجه در آموزش و پرورش وجود داشت که با توجه به بودجه سال آینده و کمبود بودجه سال ۹۳ به طبع مشکلات مالی برای این ارگان به وجود می آید.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی بطور قاطع از مطالبات بحق و قانونی فرهنگیان حمایت می کند.

فرماندار بهارستان نیز عنوان کرد: با توجه به شرایط خاص شهرستان در تراکم بالای جمعیتی، کمبود امکانات و تجهیزات، پایین بودن سرانه فضاهای آموزشی و ... رفع مشکلات این حوزه در گرو نگاه ویژه وزارتخانه است.

بیژن سلیمانپور خاطرنشان کرد: در راستای پیگیری مطالبات فرهنگیان و به منظور گسترش فضاهای آموزشی و جلوگیری از سه شیفته شدن مدارس، زیباسازی، تعمیر و تجهیز مدارس، ساماندهی فضاهای آموزشی و ... بازنگری اساسی در نوع و میزان بودجه تخصیصی از اولویت های این شهرستان است.