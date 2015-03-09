به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، دولت آمریکا بار دیگر ونزوئلا را به نقض حقوق بشر متهم کرد و هفت مقام این کشور را تحریم کرد.

این تحریم ها شامل اعمال محدودیت‌ در ورود مقامات ونزوئلایی و خانواده های آنها به خاک آمریکا به بهانه نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سال گذشته است.

این درحالیست که نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرده است این اقدامات در تلاش برای نقض حاکمیت ونزوئلا است.

نیکلاس مادورو پیشتر گفته بود تحریم‌های آمریکا، حرکت مستقل ونزوئلا و منطقه‌ را متوقف نمی‌ کند. تهدید به تحریم کار افرادی است که نگاه امپریالیستی دارند و فکر می‌کنند می‌توانند بر ما حکومت کنند و با زور تهدید و قدرت اقتصادیشان بر ما غلبه کنند.